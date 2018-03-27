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В Ливенском районе изъяли более 4700 бутылок «палёнки»
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В Ливенском районе изъяли более 4700 бутылок «палёнки» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Сотрудники УМВД по Орловской области пресекли незаконную реализацию поддельного алкоголя на территории Ливенского района.
Имея оперативную информацию о противоправных действиях, полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли на складе одной из местных организаций 278 ящиков с алкоголем. В ящиках находилось более 4700 бутылок суррогата.
Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Орловской области провёл экспертизу изъятой спиртосодержащей жидкости. Как выяснилось, этикетки на бутылках являются поддельными. Продукция не соответствует ГОСТу, но вместе с тем не содержит примесей, опасных для жизни и здоровья потребителей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере». В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию.
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