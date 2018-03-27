В Ливенском районе изъяли более 4700 бутылок «палёнки»

Сотрудники УМВД по Орловской области пресекли незаконную реализацию поддельного алкоголя на территории Ливенского района.

Имея оперативную информацию о противоправных действиях, полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли на складе одной из местных организаций 278 ящиков с алкоголем. В ящиках находилось более 4700 бутылок суррогата.

Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Орловской области провёл экспертизу изъятой спиртосодержащей жидкости. Как выяснилось, этикетки на бутылках являются поддельными. Продукция не соответствует ГОСТу, но вместе с тем не содержит примесей, опасных для жизни и здоровья потребителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере». В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному противоправному деянию.