В Краснодаре стартовал масштабный ремонт дорог

Краснодар . 27 марта — Новая Кубань. В 2018 году в городе будут отремонтированы 63 участка дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, сегодня подрядчики приступили к работам на 12 участках*. Об этом он доложил мэру Краснодара Евгению Первышову во время совещания в городской администрации.

— В этом году подготовительные этапы проведены в максимально сжатые сроки. Это позволило еще до конца марта приступить к дорожному ремонту. Объем большой, необходимо грамотно спланировать проведение работ, распределить нагрузку на улично-дорожную сеть и контролировать темпы на каждом объекте. В 2018 г. надо учесть весь опыт прошлого года и организовать работу так, чтобы к концу лета завершить большую часть дорожного ремонта, — прокомментировал градоначальник.

Также Владимир Архипов рассказал, что его ведомство уже составило подробный график выполнения работ на всех 63 участках краевой столицы. Подробнее об этом можно посмотреть здесь.

на ул. Артиллерийской от ул. им. Академика Трубилина до ул. Севастопольской;

на ул. Железнодорожной от ул. Базовской Дамбы до ул. Переходной;

на ул. Товарной от ул. Мира до пер. Глиняного;

в пр.1-й Стасова от ул. Новой до ул. Бургасской;

во пр.2-й Стасова от ул. Новой до ул. Бургасской;

на ул. Карасунской Набережной от дома № 183 до ул. им. Гоголя;

на ул. им. Брюсова от ул. им. Калинина до ул. им. Гагарина;

на ул. им. Воровского от ул. им. Калинина до ул. Северной;

на ул. Тихорецкой от МЖК до пр.4-й Тихорецкий;

на ул. Ивовой в пос. Индустриальном от ул. Учительской от ул. Путеводной;

на ул. Индустриальной от ул. им. Захарова до ул. им. Красина;

на ул. им. Гаврилова от ул. Красных Партизан до ул. Красной.