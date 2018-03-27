В Краснодаре начался масштабный ремонт дорог

Работы уже начались на 12 участках городских дорог. Разработан также график ремонта 63 участков улично-дорожной сети, сообщили в пресс-службе администрации городав.

«В этом году подготовительные этапы проведены в максимально сжатые сроки», — цитирует мэра пресс-служба. — «Это позволило еще до конца марта приступить к дорожному ремонту. Объем большой, необходимо грамотно спланировать проведение работ, распределить нагрузку на улично-дорожную сеть и контролировать темпы на каждом объекте. В 2018 г. надо учесть весь опыт прошлого года и организовать работу так, чтобы к концу лета завершить большую часть дорожного ремонта»