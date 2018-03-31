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Попытка забрать гаджет из ремонта обернулась серьезной дракой в Краснодаре. Видео
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Попытка забрать гаджет из ремонта обернулась серьезной дракой в Краснодаре. Видео 

Вести.Ru 40 минут назад
Фото: Вести.Ru
Клиенты и сотрудники сервиса по ремонту телефонов, расположенного, по утверждению автора, на улице Октябрьской в Краснодаре, не сошлись в цене за услуги и вступили в рукопашную схватку.
Судя по диалогам в ролике, владелец гаджета и его спутник не согласились с изменением стоимости ремонта устройства, подросшей с 1300 до 8900 рублей. Также они отказались оплатить 550 рублей — минимальную цену за диагностику, указанную в подписанном одним из них договоре.
После этого диалог вышел из конструктивного русла. Непродолжительная беседа на повышенных тонах, сдобренная оскорблениями, очень быстро перешла в драку, победу в которой одержали сотрудники сервиса, один из которых даже успел вооружиться битой.
Девушка, снимавшая происходящее на камеру мобильного телефона, активно призывала коллег обратиться за помощью в правоохранительные органы, однако об участии в конфликте правоохранителей пока не сообщается.
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