Добычу костей мамонта будут регулировать специальным законом

Речь идет о мерах противодействия незаконной добыче костей и бивней мамонта. Фактически данный промысел может быть приравнен к браконьерству. Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жеряков отметил, что данный законопроект позволит создать систему регулирования добычи таких редких ископаемых как мамонтова кость, кости доисторических животных и прочее.