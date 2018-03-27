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Добычу костей мамонта будут регулировать специальным законом
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Добычу костей мамонта будут регулировать специальным законом 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В аграрном комитете Совфеда поддержали законопроект о мамонтовой кости. Документ был внесен законодательным собранием Ил-Тумэн республики Саха Якутия.
Речь идет о мерах противодействия незаконной добыче костей и бивней мамонта. Фактически данный промысел может быть приравнен к браконьерству. Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жеряков отметил, что данный законопроект позволит создать систему регулирования добычи таких редких ископаемых как мамонтова кость, кости доисторических животных и прочее.
Глава комитета Михаил Щетинин отметил, что комитет инициативу поддерживает. В ближайшее время комитет намерен обратиться с письмом в Министерство природных ресурсов с просьбой разработать соответствующую систему подзаконных актов. После этого законопроект будет вынесен на заседание палаты.
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