Добычу костей мамонта будут регулировать специальным законом 

В аграрном комитете Совфеда поддержали законопроект о мамонтовой кости. Документ был внесен законодательным собранием Ил-Тумэн республики Саха Якутия.
Речь идет о мерах противодействия незаконной добыче костей и бивней мамонта. Фактически данный промысел может быть приравнен к браконьерству. Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жеряков отметил, что данный законопроект позволит создать систему регулирования добычи таких редких ископаемых как мамонтова кость, кости доисторических животных и прочее.
Глава комитета Михаил Щетинин отметил, что комитет инициативу поддерживает. В ближайшее время комитет намерен обратиться с письмом в Министерство природных ресурсов с просьбой разработать соответствующую систему подзаконных актов. После этого законопроект будет вынесен на заседание палаты.