Защитники лога реки Тюменки нашли проект кампуса, который собираются построить в границах Перекопской и Камышинской 

Общественники, вставшие на защиту лога реки Тюменки, обнародовали проект студенческого городка, который власти могут построить на уникальной природной территории. Его автором являются специалисты компании «Тюменьгражданпроект». Их работа засветилась на московском архитектурном фестивале «Зодчество». — Я искал проект по ключевым словам и случайно на сайте администрации нашел информацию, что наш город будут представлять работы «Тюменьгражданпроекта» — благоустройство левого берега набережной и студенческие общежития на 1000 мест. Я связался с администратором группы и попросил выслать картинку. Она мне сфотографировала страницу конкурсного журнала. Проект в открытом доступе, но где-то далеко в Москве. В Тюмени его почему-то не показывают. Я не говорю сейчас о себе, я говорю об архитекторах, историках и других специалистах, с которыми нужно советоваться, — рассказал 72.ru Дмитрий Велижанин, один из активных защитников лога реки Тюменки. Здания высотой в 4, 6 и 8 этажей планируют возвести в границах улиц Перекопской и Камышинской. Для реализации этого проекта властям придется не только застроить 2/3 существующего лога, но и изъять у собственников несколько расположенных поблизости земельных участков, на одном из которых находится частный дом. Чем властям не угодил лог, который можно благоустроить и превратить в полноценный парк, общественникам непонятно. Они уверены, что для строительства кампуса есть более подходящие места, два из них находятся прямо по соседству.
— Почему-то они решили не строить на месте жилого сектора, хотя это будет дешевле в разы, потому что там простые грунты и ничего не нужно засыпать. Второе менее пригодное место — это территория, на которой сейчас стоят гаражи. Они, по сути, тоже в охранном ландшафте находятся, но если уж все-таки строить, то лучше было бы гаражи снести. Там уже и так лога нет, — считает Дмитрий Велижанин. В «Тюменьгражданпроекте» отвечать на вопросы 72.ru отказались и переадресовали в свою головную компанию — АО «Мостострой-11». Оперативно получить информацию здесь нам тоже не удалось. В качестве ответа мы получили лишь предложение направить официальный запрос. Ответ на него редакция 72.ru рассчитывает получить в ближайшее время.