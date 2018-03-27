Кемерово, мы с тобой! А с кем губернаторы российских регионов?

«Тулеева — в отставку!» — скандирует огромное море людей, собравшихся перед зданием администрации Кемеровской области . Митинг не санкционирован, но кого это волнует, когда — такая трагедия, такое горе. Народ стоит на площади весь день. Ждет, что выйдет губернатор. Тулеев не только не выходит — он заявляет, что всё это организовала оппозиция, «те, кто постоянно бузотерит», деструктивные элементы, решившие попиариться на памяти погибших при пожаре в торговом центре, «вороньё, которое на чужой беде пытается спекулировать».

Губернатору даже не приходит в голову, что на площади — не враги, а такие же, как и он сам, граждане Российской Федерации . И не оппозиционные бузотеры (откуда им в традиционно «красном» Кемерове в таком количестве взяться?), а обычные горожане.

Люди хотят правды и справедливости. Правды о числе погибших и справедливости в виде немедленного наказания виновных. Погибли дети. Много детей. А местная власть сидит по кабинетам вместо того, чтобы разговаривать с горожанами.

Это же очевидно, что в такой ситуации надо идти в народ, а не прятаться!

В соцсетях распространяются данные о 200-300 погибших, о том, что трупы спрятаны, чтобы не было паники. Скорее всего кто-то, как теперь выражаются, «ловит хайп» — увеличивает количество просмотров своих страничек, сетевых групп, монетизирует горе. Но простым-то людям откуда это знать? Они возмущаются: Тулеев нас обманывает. Формируют инициативную группу, которая прямо с площади едет в городской морг и на хладокомбинат, где, как уверены протестующие, прячут трупы погибших в «Зимней вишне».

Вы представляете, каким должно быть недоверие к власти, если люди самолично начинают искать трупы! Если слову малолетнего «хайповика» верят больше, чем слову губернатора!

«Владимир Владимирович, прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории», — сказал Тулеев президенту, когда тот приехал в Кемерово. Путин посмотрел на губернатора и выразительно промолчал. Ну а как на глупость и неуместное подобострастие реагировать? Отправить Тулеева на площадь — извиняться не перед президентом, а перед кемеровчанами? Да вроде губернатор и сам должен понимать, что именно так и надо было поступить. А он не то что к людям — даже на место трагедии не приехал. За него всё это сделал Путин.

Аману Гумировичу в мае исполнится 74. Здоровье у него неважное — много болеет. Регион возглавляет 28 лет. В девяностых был незаменим, но нынешняя ситуация показала, что ситуацию под контролем больше не держит.

Понятно, что его отставка — теперь уже точно не за горами. Неэффективность Тулеева теперь очевидна для всех. Но слабых, засидевшихся губернаторов в регионах России — предостаточно. Их всех нужно менять. И думается, Путин в Кемерове принял для себя окончательное решение о необходимости продолжения беспощадной чистки губернаторского корпуса. Приостановленная на время выборов, она наверняка сейчас возобновится.

О том, что президент сразу после инаугурации сформирует новую команду, на днях заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков . Речь шла о правительстве. Но наверняка новая команда будет и в регионах. Потому что Путин уже не первый год раз за разом вынужден лично исправлять серьезнейшие ошибки, допускаемые властями на местах. И, конечно, терпение его не безгранично.

Вот на этой неделе — Тулеев с «Зимней вишней», а на прошлой был Воробьев с полигоном «Ядрово».

Там, конечно, не трагедия, но затяжная конфликтная ситуация. Жители Волоколамска сражаются с местной свалкой. По утрам в городе стоит смрадный запах сероводорода.

События 21 марта развивались стремительно.

Несколько школьников почувствовали себя плохо и были госпитализированы с уроков в больницу с подозрением на отравление. Узнав об этом, родители еще около 50 детей забрали их из школ и тоже повезли к врачам.

У стен больницы, как и в Кемерове, начался стихийный митинг. Порядка тысячи человек требовали закрытия свалки и отставки районных руководителей.

Позже окажется, что токсикологические анализы отрицательны, то есть причиной недомогания детей был не свалочный газ. Но врачам никто не поверит. Поверят соцсетям, где, опять же, как и в случае с Кемерово, «хайповики» постили новости о 200 отравившихся школьниках.

Этого не показали по федеральным каналам, но видеозапись беседы чиновника с народом нетрудно найти в Интернете.

Воробьев пытается успокоить разгоряченных людей, обещает лично заняться «Ядрово», пытается убедить собравшихся, что точной связи между газом со свалки и недомоганием детей нет. Его прерывают криками «Позор!». А дальше происходит невиданное — практически народный бунт. Толпа окружает Воробьева и не дает ему пройти к машине. «Когда закроешь свалку?» — кричат ему люди, сдабривая вопрос ругательствами и проклятиями. Охрана — бессильна. В Воробьева летят снежки. Он в шоке. «Я тебе вот эти твои очки в ж… запихну, понял?» — говорит местный житель — коренастый мужик одному из губернаторской свиты. Закрывая руками головы от летящих снежков, чиновники с трудом пробиваются к машине. Воробьев ныряет внутрь, но люди пытаются блокировать пути отъезда. Вслед уезжающему губернатору летит трехэтажный мат.

То, что произошло, — свидетельство откровенной слабости главы Московской области . Воробьев, бегущий от людей, как и Тулеев, не вышедший к людям, — это позор власти. И тот, и другой по факту подставили президента. Потому что в конечном итоге и свалкой в «Ядрово» Путину придется заниматься лично. Так, как он это сделал в прошлом году в случае со свалкой «Кучино» в Балашихе . Воробьев тогда тоже не мог решить вопрос самостоятельно.

Регионам нужны умные, сильные, современные руководители, которые способны чувствовать настроения людей и помогать Путину в его работе, а не создавать напряженность на ровном месте. Обновление региональных элит в сложившейся ситуации — перезревшая необходимость.

Николай ПЕЧЕРНИКОВ,

интернет-журнал «Интересант»