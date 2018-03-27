Воробьев поручил усилить работу по ликвидации неэффективных ГУПов и МУПов в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник поручил усилить работу по ликвидации неэффективных государственных и муниципальных унитарных предприятий в Подмосковье.

Как следует из презентации к докладу министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева , самые низкие показатели по ликвидации неэффективных МУПов и ГУПов в Подмосковье демонстрируют Щелковский район, Дзержинский , Лотошинский район, Краснознаменск.

«Обращаю внимание, что благодаря акционированию мы экономим огромное количество ресурсов. Все, кто в красной зоне и в Щелковском районе в частности, обращаю ваше внимание и (требую — ред.) жестко выполнять поставленные задачи», — сказал Воробьев.

Ликино-Дулево. Лидируют в ликвидации неэффективных унитарных предприятий Истра , Королев, Волоколамский район, Озеры, Луховицы

Ранее Аверкиев сообщил, что в 2017 году в Подмосковье ликвидировали более 200 неэффективных государственных и муниципальных унитарных предприятий, перевыполнив целевые показатели.