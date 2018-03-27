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Воробьев поручил усилить работу по ликвидации неэффективных ГУПов и МУПов в Подмосковье
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Воробьев поручил усилить работу по ликвидации неэффективных ГУПов и МУПов в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства во вторник поручил усилить работу по ликвидации неэффективных государственных и муниципальных унитарных предприятий в Подмосковье.
Как следует из презентации к докладу министра имущественных отношений Московской области Андрея Аверкиева, самые низкие показатели по ликвидации неэффективных МУПов и ГУПов в Подмосковье демонстрируют Щелковский район, Дзержинский, Лотошинский район, Краснознаменск.
«Обращаю внимание, что благодаря акционированию мы экономим огромное количество ресурсов. Все, кто в красной зоне и в Щелковском районе в частности, обращаю ваше внимание и (требую — ред.) жестко выполнять поставленные задачи», — сказал Воробьев.
Лидируют в ликвидации неэффективных унитарных предприятий Истра, Королев, Волоколамский район, Озеры, Луховицы, Ликино-Дулево.
Ранее Аверкиев сообщил, что в 2017 году в Подмосковье ликвидировали более 200 неэффективных государственных и муниципальных унитарных предприятий, перевыполнив целевые показатели.
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