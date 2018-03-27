Срок исковой давности будет устанавливаться голосованием

Минэкономразвития РФ разработало поправки в законы об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, направленные на совершенствование регулирования косвенных исков, предъявляемых в защиту интересов этих организаций.

Поскольку российский правопорядок содержит специфичную модель косвенного иска, при которой акционеры имеют возможность свободно предъявлять требования от имени общества, а также учитывая возможные риски злоупотреблений, законопроектом предлагается установить, что судебные расходы по такого рода делам должны возлагаться на лиц, предъявивших косвенный иск, а также, соответственно, возмещаться в их пользу в случае удовлетворения требований.

Для устранения конфликта интересов лицо, заключавшее оспариваемую сделку либо причинившее убытки, за возмещением которых обратились акционеры или члены наблюдательного совета, лишается права представлять общество при рассмотрении соответствующего косвенного иска в суде. Вместо этого допускается возможность назначения экстраординарного представителя общества.

Члены совета директоров наделяются правом требовать от общества возмещения издержек, понесенных в связи с рассмотрением дела в суде, учитывая, что указанные лица, предъявляя такие требования, действуют как лица, ведущие чужое дело.

Кроме того, основываясь на наличии у участников непубличных обществ широкой автономии воли, законопроект разрешает единогласным решением акционеров включать в устав общества положения, устанавливающие иной срок исковой давности по сравнению с общими сроками исковой давности, предусмотренными гражданским законодательством.

Разработка законопроекта связана с тем, что в 2014 году, после внесения поправок в Гражданский кодекс РФ , значительно изменились правила предъявления исков в защиту интересов корпорации. В частности, был признан тот факт, что лица, предъявляющие такие требования, являются представителями корпорации, расширился круг лиц, наделенных правом предъявлять такие иски, за счет членов коллегиальных органов управления.

Это породило вопросы о том, каким образом должны распределяться судебные расходы. Если исходить из того, что истцом является корпорация, то это может спровоцировать волну необоснованных исков, поскольку бремя расходов будет нести общество. Также встал вопрос о допустимости участия при рассмотрении дела в суде лица, которое имело отношение к оспариваемой сделке, причинению убытков обществу. Кроме того, расширение трендов на диспозитивность в корпоративном праве потребовало однозначного ответа на вопрос о возможности регулирования в уставе непубличного общества сроков исковой давности по требованиям, предъявляемым в защиту интересов общества.