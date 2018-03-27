Мобильный офис ПФР завершил мартовские выезды

Сегодняшний выездной прием мобильной клиентской службы ОПФР по Республике Адыгея в Шовгеновский район завершил работу, запланированную на март. Консультирование граждан провела специалист районного УПФР Нурет Аутлева. В мобильную приемную Пенсионного фонда в двух населенных пунктах обратились 12 жителей района.

В текущем месяце мобильная клиентская служба регионального Отделения ПФР посетила 11 отдаленных сельских поселений Адыгеи. Квалифицированные консультации по различным вопросам пенсионной тематики смогли получить 76 человек.

Всего, с начала нынешнего года, специалисты Пенсионного фонда в составе мобильной клиентской службы провели выездные приемы граждан в 20 населенных пунктах республики. Благодаря такой форме работы пенсионную помощь на дому получили 138 жителей Адыгеи.

Напомним, начиная с апреля 2010 года, специалисты Пенсионного фонда регулярно выезжают по отдаленным адресам практически во все уголки республики. Работа этой службы строится в соответствии с Порядком обслуживания населения и документооборота в режиме передвижной (мобильной) клиентской службы и Графиком выезда специалистов клиентской службы районных (городских) управлений ПФР в Республике Адыгея в режиме мобильного офиса на месяц. Условия и порядок проведения приемов населения мобильной клиентской службой, предусмотренных Графиком, согласовываются с органами местного самоуправления, общественными и иными организациями, на базе которых они проводятся.

В ходе выездного приема граждан специалисты МКС, используя современные технические средства:

— консультируют по всем вопросам деятельности Пенсионного фонда РФ;

— принимают документы, представляемые гражданами, проводят первичную правовую оценку комплекта представленных документов;

— снимают копии (ксерокопии) принимаемых документов и заверяют своей подписью;

— регистрируют все обращения в соответствующих программных комплексах и выдают расписки в получении заявлений и документов.

Кроме того, в мобильном офисе могут выдаваться государственные сертификаты на материнский капитал, справки о доходах, о начисленных суммах пенсий, выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица, страховые свидетельства и другие документы.