Общегородской субботник состоится в Иркутске 21 апреля

Общегородской субботник состоится в Иркутске 21 апреля, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на заместителя мэра — председателя комитета городского обустройства администрации Иркутска Елену Федорову . Она отметила, что весь апрель, с 1 по 30 число, в областном центре будет проходить месячник по санитарной очистке, в рамках которого приведут в порядок городские общественные территории, дворы, объекты жилого фонда, дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе ограждения, световые опоры и светофоры, подземные пешеходные переходы и остановки.

По словам Елены Фёдоровой, владельцам зданий и сооружений рекомендовали привести в порядок фасады домов после зимы. Кроме того, состоится уборка особо охраняемых природных территорий, таких как сад им. А. К. Томсона, Синюшина гора, Кайская роща. Также в порядок приведут берега Ангары, Ушаковки, Иркута и городские леса.

В этом году для проведения апрельского месячника санитарной очистки и субботника увеличили объём мусора, который сможет принять полигон ТБО. В целом планируют вывезти до 11 тыс. тонн отходов. Организации и учреждения, которые будут убираться на прилегающих или ведомственных территориях, могут получить талоны на бесплатный вывоз мусора. За талонами, перчатками и пакетами необходимо обращаться в комитеты по управлению округами в зависимости от расположения участков, которые жители планируют очистить.