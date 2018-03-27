Важно учитывать мнение жителей: Роман Каратев о безопасности в Подмосковье

Министр по безопасности и противодействию коррупции Подмосковья Роман Каратаев на заседании правительства Московской области предложил сформировать рейтинг безопасности муниципальных образований региона из двух компонентов.

Первым компонентом, по мнению министра, должны стать данные официальной статистики об уровне преступности. Вторым — результаты социологических исследований.

Для расчета первого компонента мы выбрали преступления, которые больше всего беспокоят граждан и совершаются в местах их проживания, подъездах, дворах, на улицах и в парках, в торговых и развлекательных центрах

— Роман Каратев.

Также министр уточнил, что важно учитывать и мнение самих жителей — насколько комфортно и безопасно они себя чувствуют в том населенном пункте, городе, районе, где живут.

Поэтому, второй критерий рейтинга — это результаты социологического исследования, в ходе которого жители ответят на вопросы — как они оценивают уровень личной безопасности и деятельность органов власти по их защите

— Роман Каратаев.

Также министр представил алгоритм действий по снижению уровня преступности. Первым этапом Роман Каратаев предложил сделать анализ ситуации с использованием данных полиции, «Системы 112», результатов голосования на портале «Добродел». Вторым и третьим — разработку и реализацию мер, направленных на ликвидацию очагов преступности. По мнению министра, данная работа должна осуществляться в рамках дорожных карт, каждую из которых необходимо занести в систему ГАСУ.