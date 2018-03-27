Star Citizen собрала более 181 миллиона долларов от двух миллионов игроков

Космический проект Cloud Imperium Games продолжает разрастаться благодаря поддержке игроков. Количество зарегистрированных пользователей Star Citizen уже превышает два миллиона, а общая сумма собранных денег через краудфандинг насчитывает более 181 миллиона долларов. Исходя из цифр, можно предположить, что каждый поддержавший проект заплатил около 90 долларов в копилку разработчиков.

Сейчас Star Citizen находится в альфа-версии. Попасть в игру могут оказавшие финансовую поддержку игроки. Заплатив 45 долларов, звездные граждане получат звездолет, собственный ангар и небольшую сумму внутриигровой валюты.