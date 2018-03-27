Члены инспекции в Кемерове: митингующие хотят крови и трупов

Один из членов инспекции Андрей Васильченко назвал ужасным реакцию митингующих. По его ощущению, толпа жаждет крови.

«Я приехал сюда из села, из Яшкинского района Кемеровской области . Наше село потеряло двух человек: Анфиса Кляйн, 30 лет и Дарья Сараева , 12 лет. Они уже официально погибли. Но сегодня я почувствовал себя беспомощным перед толпой. Эта толпа два часа назад меня выбрала, чтобы я поехал и во всём убедился сам. Я думал, они мне поверят, но люди хотят какой-то крови, танцев на трупах, люди хотят фанатично верить в то, что вбрасывается в интернет. Это какой-то ужас. Я хочу, чтобы их было не 64, я хочу, чтобы их не было вообще. А люди хотят, чтобы их было 350, это преступление против человечности. Таким образом мы не сможем объединиться всем городом. Мне ужасно трудно и грустно об этом говорить. То, что произошло сейчас, для меня просто шок».

Другой участник проверки моргов Артём Зайцев заявил, что не понимает, зачем нужна была их инспекция, если люди продолжают не верить.

«Я не понимаю, зачем надо было выбирать инициативную группу из тех людей, которых вы сами выдвинули. Мы поехали, проверили ту информацию, которая существует в СМИ, чтобы сами удостовериться: действительно ли 350, 400, 500, 700 трупов. По факту их реально в списке 64, на месте чуть меньше, потому что часть жертв уже вывезли и начали хоронить. Я был уверен, что жертв намного больше. Сейчас я удостоверился. Возможно какие-то останки, фрагменты тел ещё не нашли. Может быть их и 300 погребено на самой «Зимней вишне», но сам факт того, что я не вижу их родных, которые потеряли своих близких. Где эти близкие люди, которые утверждают что цифры расходятся? Кому-то, возможно, интересно это: в каких то свих политических целях взбаламутить толпу и им в уши вкручивать ту информацию, которая им нужна».