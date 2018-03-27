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Росавтодор готов к внедрению беспилотников
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Росавтодор готов к внедрению беспилотников 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Дороги находятся в нормативном состоянии», — пояснили представители ведомства и добавили, что проблемы в установке специального оборудования на трассе нет.
Планируется, что уже в этом году по «Скандинавии», соединяющей Петербург с финской границей, появятся беспилотные автомобили. По словам главы Росавтодора Романа Старовойта, этот проект реализуется совместно с КАМАЗом. Росавтодор готов принять беспилотный транспорт и «знает, что необходимо для этого сделать».
Кстати, первые беспилотники могут появиться и на трассе близ Казани.
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