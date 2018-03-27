В Ростове начала работу система видеонаблюдения в транспорте

В Ростове-на-Дону в городских автобусах муниципальной компании МУП МТК «Ростовпассажиртранс» начала работу система видеонаблюденния. Об этом в ходе заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал градоначальник Виталий Кушнарев . Запись ведется 24 часа в сутки, а система позволяет в дальнейшем изъять любое видео при необходимости.

«Система даст возможность оперативно реагировать на преступления или конфликтные ситуации», — отметил глава администрации. На установку видеокамер было выделено 120 млн руб из муниципального бюджета. Камеры также позволят как оценивать ситуацию в салоне, так и спорные ситуации на дорогах.

«Система уже работает. Мы давали конкретному водителю определённые рекомендации по работе на маршруте», — сказал Виталий Кушнарев.

Напомним, ранее в Ростове начал работу Центр управления пассажирскими перевозками (ЦУПП). Он состоит из двух отделов: оперативного реагирования и координации взаимодействия и отдел информационного обеспечения. Основная цель работы структуры — качественное и безопасное транспортное обслуживание клиентских групп FIFA и зрителей в период проведения ЧМ-2018, создание эффективной и согласованной работы всех транспортных систем на этот период, мониторинг перевозок, в том числе с помощью системы геолокации.