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Рябков: США проявляют себя как крайне безответственный игрок
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Рябков: США проявляют себя как крайне безответственный игрок 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Этот диалог нужен, о его необходимости говорили президенты наших стран в телефонном разговоре на днях. Мы от этого диалога не отказываемся и будем проводить», — цитирует дипломата РИА Новости. По словам Рябкова, принятые в понедельник решения и заявления официальных лиц США «никоим образом не стыкуются с теми пониманиями, которые были достигнуты на высшем уровне».
"Вновь идут лживые обвинения в наш адрес, угрозы, попытки позицию нашу перевернуть с ног на голову. США проявляют себя как крайне безответственный игрок в прямом и переносном смысле. Игрок, который делает ставки, не очень задумываясь о последствиях", — отметил заместитель министра иностранных дел России.
Рябков подчеркнул, что Москва хотя и готова к продолжению конструктивной работы, не оставит без последствий решение выслать российских дипломатов и закрыть генконсульство в Сиэтле. «Хотелось бы выразить надежду, что все-таки здоровое начало, которое, я уверен, сохраняется в подходе к отношениям с Россией, по крайней мере, у некоторых ответственных деятелей в США, рано или поздно возобладает», — заявил высокопоставленный российский дипломат.
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