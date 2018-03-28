Менталитет чиновников не способствует развитию бизнеса в Приморье

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина выступила с докладом о своей деятельности в 2017 году. Как сообщает PRIMPRESS, основной проблемой бизнес-омбудсмен считает «подход и менталитет чиновников».

«Чиновники должны понимать, что предприниматели платят налоги, — отметила Марина Шемилина. — К сожалению, мы видим, каков менталитет чиновника, когда он назначает бизнесмену 275-ю очередь на прием».

Как отмечает Шемилина, сегодня проверки не являются главной проблемой бизнеса. Мешают административные препоны, малая доступность финансов.

Марина Шемилина предложила ужесточить ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, а также снизить нагрузку на фонды оплаты труда дальневосточных предприятий.

Доклад был заслушан и принят к сведению депутатами Заксобрания Приморья.