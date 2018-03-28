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Менталитет чиновников не способствует развитию бизнеса в Приморье
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Менталитет чиновников не способствует развитию бизнеса в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина выступила с докладом о своей деятельности в 2017 году. Как сообщает PRIMPRESS, основной проблемой бизнес-омбудсмен считает «подход и менталитет чиновников».
«Чиновники должны понимать, что предприниматели платят налоги, — отметила Марина Шемилина. — К сожалению, мы видим, каков менталитет чиновника, когда он назначает бизнесмену 275-ю очередь на прием».
Как отмечает Шемилина, сегодня проверки не являются главной проблемой бизнеса. Мешают административные препоны, малая доступность финансов.
Марина Шемилина предложила ужесточить ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, а также снизить нагрузку на фонды оплаты труда дальневосточных предприятий.
Доклад был заслушан и принят к сведению депутатами Заксобрания Приморья.
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