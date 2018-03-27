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Тайный источник Пентагона рассказал, как летают НЛО
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Тайный источник Пентагона рассказал, как летают НЛО 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Бывший сотрудник Пентагона, ответственный за сверхсекретную Программу идентификации перспективных аэрокосмических угроз (AATIP), которая была создана для изучения феномена НЛО, на условиях анонимности поделился секретной информацией о полученных во время реализации программы данных. Секретная программа AATIP получала 20 миллионов долларов в год от Министерства обороны США. Специальная лаборатория, почти сотня ученых, пилоты и военные эксперты занимались исследованием НЛО. Существование AATIP Пентагон признал совсем недавно и это стало настоящим сюрпризом для многих уфологов.
Я скажу честно, на основании научных методов, применимых к ряду феноменов, а также на основании наблюдений, были летающие объекты, которые демонстрировали возможности, которых нет ни у США, ни у какого-либо другого государства. Моя личная убежденность в том, что есть очень убедительные доказательства того, что мы не можем быть одни — представитель Пентагона
Источник заявил, что ученые программы вплотную подошли к пониманию того, как летают НЛО. Физик из частной компании Bigelow Aerospace изучил видео AATIP и на основании его сделал вывод: корабли пришельцев способны создавать некий пузырь пространства-времени, что позволяет им летать с невероятными скоростями.
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