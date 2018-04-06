Ещё
Закон о Кавминводах могут внести в Госдуму этой весной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Закон о Кавминводах могут внести в Госдуму этой весной 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 6 апреля /ТАСС/. Закон об особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавминвод достаточно проработали, его могут внести в Госдуму этой весной. Об этом заявил в пятницу ТАСС министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов после заседания Общественного совета при министерстве.
"Мы ставим задачу, чтобы это было сделано весной. Нам кажется, что это реализуемо", — сказал он.
Министр отметил, что законопроект «на завершающей стадии с точки зрения его рассмотрения в правительстве и внесения в Госдуму».
Как сообщалось, закон об особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды должен стать пилотным проектом по введению ограничений на федеральном уровне муниципальных полномочий. Проект закона разработал Минкавказ, его внесли в правительство РФ в 2017 году. Законопроектом предлагается выделить специальные курортные зоны, и в их пределах ограничить этажность застройки, внести в правила благоустройства требования к внешнему виду зданий.
В Ессентуках 6 апреля состоялось заседание Общественного совета при Минкавказе России, на котором министр Лев Кузнецов рассказал о проекте годового отчета о деятельности министерства и публичной декларации целей и задач министерства на 2018 год.
ТАСС: последние новости
В Петербурге приступили к строительству второго этапа трамвайной сети для "Чижика" Трамп считает, что страны ЕС выступают против США в сфере торговли Минюст США рассмотрит экстрадицию Гюлена в связи с убийством Карлова
 Ещё 82 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня25
Дуров отреагировал на получение британского гражданства52
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян529
Путин уволил одиннадцать генералов357
Описана схема переправки российских наемников в Сирию334
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение