Закон о Кавминводах могут внести в Госдуму этой весной

"Мы ставим задачу, чтобы это было сделано весной. Нам кажется, что это реализуемо", — сказал он.

Министр отметил, что законопроект «на завершающей стадии с точки зрения его рассмотрения в правительстве и внесения в Госдуму».

Как сообщалось, закон об особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды должен стать пилотным проектом по введению ограничений на федеральном уровне муниципальных полномочий. Проект закона разработал Минкавказ, его внесли в правительство РФ в 2017 году. Законопроектом предлагается выделить специальные курортные зоны, и в их пределах ограничить этажность застройки, внести в правила благоустройства требования к внешнему виду зданий.

В Ессентуках 6 апреля состоялось заседание Общественного совета при Минкавказе России, на котором министр Лев Кузнецов рассказал о проекте годового отчета о деятельности министерства и публичной декларации целей и задач министерства на 2018 год.