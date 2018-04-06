В Госдуму внесен законопроект о запрете скидок при розничной продаже табачных изделий 

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий применять скидки и устанавливать цены ниже максимально допустимой при розничной продаже табачных изделий. Соответствующий документ подготовлен депутатами ГД от «Единой России» и ЛДПР и опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«В целях сокращения спроса на табак и табачные изделия запрещается применение скидок с цены табачных изделий любыми способами, в том числе реализация табачной продукции по цене ниже максимальных розничных цен, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо посредством издания купонов и талонов», — говорится в тексте законопроекта.
Авторы инициативы отмечают, что сейчас, согласно законодательству, минимальные розничные цены на табачные изделия составляют 75%, по которым чаще всего такие изделия и реализуются. По мнению депутатов, это обозначает, что табачная продукция продается со скидкой в 25%, что фактически «является стимулированием продажи табачных изделий».
«Принятие данных изменений станет важнейшим шагом на пути приведения российского законодательства в соответствие с требованиями Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака», — следует из пояснительной записки. Таким образом, будет введено ограничение на использование прямых или косвенных стимулов, которые поощряют приобретение табачных изделий населением. Это позволит сократить потребление табака различными группами населения, особенно молодежью.