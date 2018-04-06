В Госдуму внесен законопроект о запрете скидок при розничной продаже табачных изделий

Госдуму внесен законопроект, запрещающий применять скидки и устанавливать цены ниже максимально допустимой при розничной продаже табачных изделий. Соответствующий документ подготовлен депутатами ГД от «Единой России» ЛДПР и опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«В целях сокращения спроса на табак и табачные изделия запрещается применение скидок с цены табачных изделий любыми способами, в том числе реализация табачной продукции по цене ниже максимальных розничных цен, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо посредством издания купонов и талонов», — говорится в тексте законопроекта.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас, согласно законодательству, минимальные розничные цены на табачные изделия составляют 75%, по которым чаще всего такие изделия и реализуются. По мнению депутатов, это обозначает, что табачная продукция продается со скидкой в 25%, что фактически «является стимулированием продажи табачных изделий».