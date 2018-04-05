В Госдуму внесен законопроект о наблюдателях от общественных палат на выборах в нижнюю палату парламента

«Пожалуй, впервые в России выборы прошли настолько спокойно и практически без нарушений. Я убежден, что общественники, делегированные региональными общественными палатами, на избирательных участках — это надежная гарантия прозрачности и легитимности выборов. И эту практику обязательно нужно внедрять на все остальные уровни выборов», — приводятся в материале слова В. Пинского.

По мнению депутата, практически исключить нарушения на выборах позволило именно присутствие на избирательных участках наблюдателей от общественных палат.

Кроме того, новый законопроект позволит гражданам голосовать на выборах депутатов Госдумы не по месту жительства в пределах своего одномандатном округа. Уведомить избирком об этом своем желании можно будет, начиная за 45 суток и вплоть до дня, предшествующего голосованию.

«Аналогичные изменения ранее были внесены в закон о выборах президента РФ и дали именно тот эффект, на который все рассчитывали. Прошедшие президентские выборы показали эффективность этих мер. Возможность проголосовать не по месту жительства получили миллионы граждан России. Процедура включения в списки избирателей по месту фактического пребывания простая и понятная. У меня она заняла пять минут через сайт госуслуги. Благодаря этому смог 18 марта проголосовать в Москве , хотя прописан во Владивостоке », — отметил В. Пинский.

Выборы президента России прошли 18 марта 2018 г.