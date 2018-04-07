Президент внес в Госдуму проект закона о ратификации договора между РФ и Туркменией

"Договором предусматривается, что стратегическое партнерство сторон нацелено на расширение сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, на создание благоприятных условий для обеспечения взаимной безопасности, противодействия глобальным угрозам и вызовам, укрепления региональной стабильности", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также указывается, что стороны в соответствии с договором расширяют сотрудничество, в том числе в борьбе с терроризмом, различными формами транснациональной организованной преступности, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, оружия и контрабандой.

Отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета.