Правительство внесло в Госдуму законопроект о дерегулировании пассажирских ж/д перевозок

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект «Об организации регулярных пассажирских перевозок и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераци», который предусматривает демонополизацию рынка ж/д перевозок пассажиров, говорится в материалах на сайте Госдумы.

«Целью разработки законопроекта является формирование новой модели организации обслуживания населения железнодорожным транспортом во всех видах сообщения (дальнее, пригородное), основанной на принципах долгосрочности, комплексности государственного регулирования в части отраслевой и государственной тарифной политики, обеспечении условий для привлечения инвестиций в развитие пассажирского комплекса железнодорожного транспорта общего пользования», — говорится в документе.

Законопроектом в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции «за маршрут».

«В силу того, что пассажирские перевозки являются убыточными, конкуренция «на маршруте» не является эффективной. Модель конкуренции «за маршрут» преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность, она предусматривает конкуренцию перевозчиков на этапе конкурса. Также одной из его задач является дерегулирование пассажирских перевозок, в отношении которых не заключаются организационные договоры. Одной из мер такого дерегулирования является переход к рыночным механизмам ценообразования на основе конкуренции перевозчиков при обеспечении их равного доступа к инфраструктуре железнодорожного транспорта», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Организационный договор предусматривает определение долгосрочных параметров организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования за счет формирования требований и условий выполнения обязательств сторон договора на срок не менее 15 лет.

Договор должен будет содержать: маршруты, дату начала и окончания перевозок, плановые объемы, требования к качеству обслуживания, тарифы, льготы, стоимость организационного договора, расчетный уровень доходов перевозчика от перевозок, условия выплаты субсидий перевозчику.