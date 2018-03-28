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Аудиозапись судебных заседаний хотят сделать обязательной
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Аудиозапись судебных заседаний хотят сделать обязательной 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: dp.ru
В Госдуму внесен соответствующий президентский законопроект. В нем речь идет как о заседаниях по уголовным делам, так и по гражданским. Мера будет касаться судов первой и апелляционной инстанций.
Кроме того, по документу, президент предлагает предоставить судье свободу объявлять предварительное заседание основным. Для формирования состава судов, по законопроекту, будет использоваться автоматизированная система — то есть, таким образом, судебная коллегия будет создаваться методом случайной выборки.
Как отмечает «Коммерсантъ», при разработке текста использовались рекомендации комитета министров Совета Европы.
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