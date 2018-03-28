Аудиозапись судебных заседаний хотят сделать обязательной

Госдуму внесен соответствующий президентский законопроект. В нем речь идет как о заседаниях по уголовным делам, так и по гражданским. Мера будет касаться судов первой и апелляционной инстанций.

Кроме того, по документу, президент предлагает предоставить судье свободу объявлять предварительное заседание основным. Для формирования состава судов, по законопроекту, будет использоваться автоматизированная система — то есть, таким образом, судебная коллегия будет создаваться методом случайной выборки.