Более 200 неэффективных унитарных предприятий ликвидировали в Подмосковье в 2017 году

Более 200 неэффективных государственных и муниципальных унитарных предприятий ликвидировали в Подмосковье в 2017 году, перевыполнив целевые показатели, сообщил во вторник министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев

Он уточнил, что по итогам 2016 года аналитический центр при правительстве Российской Федерации поставил Московскую область на четвертое место рейтинга по уровню развития конкуренции. Регион поднялся с 10 места в 2015 году сразу на шесть позиций. Одним из оцениваемых показателей, благодаря которому в том числе и был достигнут скачок в рейтинге, является сокращение унитарных предприятий.

«На 2017 год перед Минмособлимуществом и муниципальными образованиями Московской области была поставлена задача по сокращению количества неэффективных ГУПов и МУПов. В рамках выполнения этой задачи были ликвидированы 35 неэффективных государственных предприятий и 177 муниципальных предприятий, что превысило целевые показатели, заявленные в начале года. В плане на 2017 год стояла ликвидация 28 ГУПов и 101 МУПа», — сказал Аверкиев на заседании регионального правительства.

Он отметил, что ликвидация неэффективных ГУПов и МУПов — это одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса, которому трудно конкурировать с государственными и муниципальными предприятиями на равных. В частности, областные предприятия уходят с рынков рекламы, торговли и ритуальных услуг, что способствует развитию конкуренции и тем самым повышает качество оказываемых услуг.