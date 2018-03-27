Итоги акции «Читаем Горького на иностранных языках» подведут 27 марта в Нижнем Новгороде

27 марта в 15.00 в Нижегородском филиале Национального исследовательского университета Высшей школы экономики подведут итоги флешмоба «Читаем Горького на иностранных языках», стартовавшего 7 марта 2018 года. В течение месяца поклонники творчества пролетарского писателя читали отрывки из его произведений на разных языках и записывали видеоролики. Было записано почти два десятка роликов на 17 языках, в том числе немецком, французском, итальянском, персидском, японском, вьетнамском и иврите. К флешмобу еще можно присоединиться, отправив свой видеоролик организаторам на почту maksimgorky2018@yandex.ru.

На подведении итогов акции планируется организовать показ записанных видеороликов, публичное чтение отрывков из произведений Максима Горького представителями национально-культурных организаций и сообществ города, а также выставка детских рисунков, посвященных творчеству великого писателя.

Принять участие в акции может любой желающий. Вход свободный.