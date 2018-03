Высылая русских, Запад оказывает коллективное противодействие Путину

В ответ на усиление российской агрессии против Запада Соединенные Штаты и еще 19 стран в понедельник приняли решение о выдворении 130 с лишним российских разведчиков и дипломатов. Этот скоординированный отпор России , причиной которого стало покушение на убийство живущего в Британии бывшего двойного агента, является беспрецедентным со времен холодной войны, которая закончилась более четверти века назад. Это мощный сигнал Запада президенту Владимиру Путину о том, что нападая на одну западную страну, он обязательно получит коллективный ответ от всех, сказал мне один западный дипломат. Но это также сигнал о вероятном усилении конфронтации, которое может отразиться и на других горячих точках, где сталкиваются интересы Запада и России.

Это решительное противоборство также будет иметь серьезные последствия для стремления президента Трампа улучшить отношения с Путиным, которого он на прошлой неделе поздравил с переизбранием на очередной шестилетний срок. «Во многом это конец иллюзий и призрачных надежд на какую-то грандиозную сделку с Путиным, которые Трамп питал долгое время», — сказал бывший посол США в России Уильям Бернс (William Burns), ныне работающий президентом Фонда Карнеги за международный мир.

Западный альянс может пойти и на другие меры, заявил мне один дипломат. «Сегодня был принят обширный пакет мер. Мы посмотрим, что Россия сделает в ответ, — сказал он. — Мы постоянно ведем диалог с нашими союзниками о том, как нам справиться с этой стратегической угрозой. Ящик с инструментами пока еще не опустел». Белый дом заявил, что не исключает санкции и против самого Путина.

Вашингтон пошел на самый решительный шаг, отдав распоряжение о выдворении 60 шпионов (48 из Вашингтона и 12 из российского представительства в ООН ), которые работали под дипломатическим прикрытием. Они должны покинуть США в течение семи дней. Вашингтон также распорядился закрыть российское консульство в Сиэтле, находящееся неподалеку от американской военно-морской базы и от штаб-квартиры компании «Боинг» . В понедельник на двери консульства появилось объявление о том, что оно больше не принимает заявления на получение паспортов и виз. Другие страны, начиная с Канады Хорватии , и кончая Испанией Швецией , также последовали решению Британии, которая заявила о высылке 23 россиян. В целом 21 западная страна выдворит 135 шпионов и дипломатов.

«Соединенные Штаты предпринимают эти действия совместно с союзниками по НАТО и с партнерами со всего мира в ответ на применение Россией боевого отравляющего вещества на земле Соединенного Королевства », — отметил Белый дом в своем заявлении. Во время брифинга один высокопоставленный представитель администрации сказал, что принятые меры сделают Америку «более безопасной, лишив Россию возможности шпионить за американцами и проводить тайные операции, ставящие под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов».

Россия заявила, что предпримет соразмерные ответные действия. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов , которого утром в понедельник вызвали в Госдепартамент для официального уведомления, назвал эти выдворения провокационными. «В российско-американских отношениях мало чего осталось», — заявил он российскому информационному агентству.

​Выступая на национальном телевидении, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Британия не представила никаких доказательств в подтверждение своих заявлений о том, что для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери Россия воспользовалась смертоносным химическим оружием «Новичок», которое никогда не применялось на поле боя.

Напряженность в отношениях между Западом и Россией, скорее всего, будет нарастать, по крайней мере, в ближайшее время, и это будет похоже на «холодную войну на стероидах», сказала внучка бывшего советского премьера Никиты Хрущева Нина Хрущева , которая в настоящее время преподает в Новой школе в Нью-Йорке . «Путин дзюдоист до мозга костей. Для него все это игра: кого он поимеет следующим? Он хочет побеждать. Он никогда не сдается. Он не пасует перед трудностями. Он видит открывшуюся возможность и наносит удар. В ответ на один удар он наносит десять. Это блестящий тактик, но ограниченный человек. Мы видим это уже на протяжении18 лет, что он находится у власти».

По словам Хрущевой, дальнейшая опасность состоит в том, что Путин примет масштабные ответные меры, скажем, откажется от исполнения международных соглашений, осложнит работу иностранных компаний, вышлет еще больше дипломатов и даже зарубежных журналистов. «Мы не можем предсказать точно, — сказала она. — Захват Крыма может показаться недальновидным с рациональной точки зрения. Россия получила удар в международных делах, но для Путина это стало усилением российского патриотизма. Отравление Скрипаля было недальновидным поступком, да и время для него было выбрано неудачно — перед выборами, которые состоялись 18 марта. Но Россия вряд ли будет сожалеть об этом, так как Путин считает, что врагов и предателей надо наказывать. Своими тактическими победами он как бы говорит: „Россия будет сильной, даже если Запад будет ее наказывать, даже если она будет голодать“.

Другие же считают, что со временем этот дипломатический кризис вынудит Россию пересмотреть свою стратегию. Она сталкивается с нарастающими экономическими трудностями, с тревожными демографическим тенденциями. Ей приходится нести издержки в связи с зарубежными военными интервенциями в Крыму и Сирии и в связи с ослаблением своих международных позиций. Путину не по карману очередная холодная война, о чем мне рассказал бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор (William Taylor).

»Это не Карибский ракетный кризис, — добавил бывший американский посол в России и представитель США в ООН Том Пикеринг (Tom Pickering), — но Карибский кризис преподнес нам множество уроков, которые мы должны усвоить. Например, это чрезмерная реакция, чрезмерная ставка на ядерное оружие, разговоры о нем в том духе, будто его может применить кто угодно, а также ясное ощущение того, что если российско-американскими отношениями не займутся взрослые и серьезные люди, они могут еще больше ухудшиться и выйти из-под контроля». Пикеринг отметил, что США и их союзникам нужна стратегия, сочетающая ответные удары и передаваемые по дипломатическим каналам на высшем уровне послания, цель которых — избежать настоящей беды».

«В данный момент это игра по принципу «кто круче», от которой никто не может отказаться, — продолжил Пикеринг. — Но нам надо искать выход из этой игры».

Новый дипломатический демарш отличается от прежних мер, говорят бывшие американские послы, работавшие как в республиканской, так и в демократической администрациях. В декабре 2016 года президент Обама своим единоличным решением выдворил 35 российских дипломатов, сделав это в качестве наказания за вмешательство Москвы в американские президентские выборы. Спустя семь месяцев в июле 2017 года Москва отдала распоряжение американским миссиям в России сократить численность своего персонала на 755 человек. Правда, большинство из них были гражданами России, которым запретили работать в американских дипломатических представительствах. В то время Трамп поблагодарил Россию за то, что она помогла сократить расходы на обеспечение крупного дипломатического присутствия США в Москве. Самая масштабная высылка после окончания холодной войны состоялась в 2001 году, когда вслед за арестом агента ФБР Роберта Хансена (Robert P. Hanssen), шпионившего в интересах Москвы более 15 лет, были выдворены 50 российских дипломатов.

«Раньше депортация осуществлялась с соблюдением очень точных правил приличия, — рассказал мне бывший посол США по особым поручениям на постсоветском пространстве Стивен Сестанович (Stephen Sestanovich). — Сейчас все по-другому. Это уже не око за око, зуб за зуб, как раньше. Сейчас людей выдворяют как угодно, подавая сигналы о характере взаимоотношений в целом».

Самое большое отличие нового ответа на российскую агрессию заключается в единстве Запада. Это намного более жесткая реакция, чем ответные меры на российскую интервенцию на востоке Украины и на уничтожение Россией самолета Малайзийских авиалиний МН17. «Очень важно, чтобы США, Европа и другие страны мира действовали заодно, — сказал Тейлор. — Эффективность этого сигнала и его доходчивость для Кремля и для русских усиливается тогда, когда мировое сообщество в целом четко указывает им на недопустимость таких действий».