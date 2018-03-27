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Техасец, продавший в интернете секс с 4-летней дочерью, приговорен к 60 годам тюрьмы
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Техасец, продавший в интернете секс с 4-летней дочерью, приговорен к 60 годам тюрьмы 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Суд США вынес 26 марта приговор жителю Хьюстона в штате Техас, который признан виновным в попытке сдачи своего малолетнего ребенка «в аренду» педофилу. За секс с девочкой дошкольного возраста родитель намеревался получить 1000 долларов. Соответствующее объявление мужчина разместил в интернете на сайте Craigslist.
30-летний обвиняемый Эндрю Терли по решению суда проведет за решеткой 60 лет. Право на условно-досрочное освобождение он получит через 45 лет, сообщает
abc13.com  Расследование началось после того, как полицейские обнаружили на популярной площадке электронных объявлений Craigslist предложение, размещенное Терли. В объявлении под названием «Игра с маленькой папиной дочкой». Блюстители закона, действуя под прикрытием, вступили в переписку с автором объявления. Она продолжалась до 12 ноября 2017 года. Всего было получено 69 сообщений от Терли, передает
Мужчина согласился организовать двухчасовое «свидание» с его дочерью, попросив за это вознаграждение в 1000 долларов. Когда полицейские прибыли в дом подозреваемого, они обнаружили там его четырехлетнюю дочь. Девочка была раздета и лежала под одеялом. Ребенок, по предположению блюстителей закона, был «накачан» алкоголем или наркотическими веществами. Позднее выяснилось, что девочке дали снотворное.
Эндрю Терли был задержан и обвинен в торговле детьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетнего.
Добавим, что дочь Терли живет с матерью. Однако периодически отец забирал ее к себе.
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