В Самарской области застрахуют сотрудников скорой помощи и приемных отделений больниц

Самарской области скорректировали закон об охране здоровья граждан. Правда, одна из поправок касалась защиты интересов медиков. Об этом во вторник, 27 марта, сообщила на заседании губдумы депутат Марина Сидухина.

— Поправки предусматривают возможность страхования жизни сотрудников скорой медицинской помощи и приемных отделений больниц, — рассказала Марина Сидухина.

Поводом для введения таких изменений стали буйные пациенты, с которыми приходится иметь дело медикам. Иногда дело доходит и до рукоприкладства. По мнению политиков, страхование жизни позволит компенсировать специалистам причиненный ущерб.

Самый скандальный случай нападения на врача в Самаре произошел в больнице Семашко. По воспоминаниям сотрудников медучреждения, молодой человек 1988 года рождения привез в больницу свою жену с травмой ноги. Во время осмотра женщины супруг без видимых причин стал наносить врачу удары, в результате чего доктор получил многочисленные травмы.

Депутаты губернской думы приняли законопроект во втором окончательном чтении. Теперь его должен подписать врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

Предполагается, что «полис врача» медикам выдаст страховая компания, которую будут выбирать с помощью конкурса.