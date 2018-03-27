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В Воронеже открылось новое отделение лучевой диагностики
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В Воронеже открылось новое отделение лучевой диагностики 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронежском областном диагностическом центре открылось новое отделение лучевой диагностики, сообщили в пресс-службе облправительства 26 марта.
В новом отделении представлено оборудование последнего поколения: компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, рентгеновская С-дуга, цифровой маммограф, 10 аппаратов УЗИ экспертного и премиум-класса, 4 колоноскопа. Кроме того, было проведено обновление имевшихся ранее МРТ и КТ-аппаратов.
Новое оборудование будет использоваться для оказания диагностической помощи жителям области по квотной системе, то есть по полису ОМС и направлениям из районных поликлиник и больниц.
В 2017 году ВОККДЦ произвел широкомасштабное дооснащение современным высококлассным оборудованием на общую сумму свыше 250 млн рублей. Революционным является то, что теперь техника такого уровня сложности может использоваться также для профилактических исследований. Например, новая программа «МРТ всего тела» (всего за 15 минут) или специальные программы КТ-исследований с пониженной лучевой нагрузкой для выявления рака легких, печени или полипов в кишечнике.
Новый МРТ-аппарат имеет уникальную опцию бесшумного сканирования. Для пациентов с боязнью замкнутых пространств предусмотрено специальное строение стола и особая укладка пациента, когда большая часть тела остается снаружи аппарата. Сами исследования проходят значительно быстрее по времени.
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