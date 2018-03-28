РУСАЛ запускает акселератор «Школы городских изменений»

ОК РУСАЛ объявляет о запуске акселерационной программы «Школа городских изменений», которая направлена на повышение устойчивости проектов в сферах социального предпринимательства, территориального развития и волонтерства. К участию приглашаются авторы и команды проектов, которые были поддержаны в грантовых конкурсах РУСАЛа, а также прошедшие специальный конкурсный отбор.

Акселератор позволяет укрепить навыки управления социальными инициативами, помогает подготовить проект к тиражированию, а также дает возможность привлечь дополнительные ресурсы для реализации идеи. Программа предполагает индивидуальный подход в работе с каждым участником. План обучения проектных команд и стратегия деятельности в рамках проекта составляются персонально на основе аудита. Дополнительную консультационную поддержку в течение всего времени действия программы оказывают наставники и эксперты в области управления проектами, фандрайзинга, PR, финансов и др. Обучение проходит в очном и заочном форматах.

Резиденты акселератора по направлению «Социальное предпринимательство» определятся по итогам экспертной оценки проектов и интервью и станут известны не позднее 26 апреля 2018 года. Обучение в рамках программы продлится с 26 апреля по 30 июня 2018 года. Руководители проектов, успешно прошедшие акселерационную программу, могут претендовать на грантовую поддержку Компании в объеме до 300 тыс. рублей.

«Акселерационная программа является логичным продолжением образовательного компонента «Школы городских изменений». Теперь у участников наших конкурсов есть возможность не только научиться разрабатывать качественные социальные или социально-предпринимательские проекты, но и заниматься их развитием уже во время реализации. Грамотное управление проектом позволяет заметно увеличить социальный эффект инициатив, а также сделать их результаты долгосрочными и устойчивыми», — отметила заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина

Акселерационная программа «Школа городских изменений» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа и АНО «Центр инноваций в социальной сфере». Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.fcsp.ru.

Для справки:

«Школа городских изменений» — социально-образовательный проект РУСАЛа, который направлен на формирование и обучение инициативных групп, заинтересованных в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. Обучение проводится экспертами отрасли в формате очных и дистанционных семинаров и воркшопов в течение всего года.