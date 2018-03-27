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Оксана Доможирова ушла из дома в Кстове и пропала
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Оксана Доможирова ушла из дома в Кстове и пропала 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
В Кстове пропала 46-летняя Оксана Доможирова. Женщина ушла из дома еще на прошлой неделе, 24 марта, но так и не вернулась обратно. Об этом сообщает ПСО «Волонтер».
Пропавшая кстовчанка среднего телосложения, ее рост 165 сантиметров, волосы черные, глаза карие. Левая рука травмирована: женщина практически постоянно держит ее согнутой в локте. Кроме того, на руке имеется множество шрамов.
В день исчезновения Оксана надела черную шубу с капюшоном и взяла с собой черную сумку. Женщина может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 102, 8 (831) 291-51-51.
Напомним, в Нижнем Новгороде несколько часов разыскивали восьмилетнюю девочку.
Фото: ПСО «Волонтер»
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