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Во Владикавказе начали расчищать ливневую канализацию, чтобы избежать подтоплений от ливней
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Во Владикавказе начали расчищать ливневую канализацию, чтобы избежать подтоплений от ливней 

«Это Кавказ» 1 час назад
Ливневую канализацию Владикавказа начали очищать от мусора, из-за которого в прошлом году в некоторых районах города были зафиксированы подтопления после сильных дождей.
«Крюками, лопатами, мастерками — производим отбор грязи с этих камер, иногда это бывают смотровые колодцы, там объем мусора бывает гораздо больше, после этого прибегаем к помощи спецтехники, производим откачку воды, где-то отбор грунта производим», — сообщил республиканскому телевидению начальник службы дождевых сетей ВМУП «Владсток» Руслан Бдайциев, пояснив, что уже привели в порядок около 1 километра дождевых сетей.
По данным журналистов, городские коллекторы долго не вычищались и сейчас они забиты илом и мусором. Общая протяженность сети ливневых канализаций в городе составляет примерно 90 километров. Предполагается, что до осени расчистят около 50 участков ливневки.
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