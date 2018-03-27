Ярмарки выходного дня заработают в следующем месяце

Приобрести продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из стран — участников Евразийского экономического союза горожане смогут на ярмарках выходного дня, которые заработают уже в следующем месяце.

Первая в 2018 году ярмарочная сессия выходного дня пройдет с 20 апреля по 1 июля. Торговые площадки появятся во всех округах столицы, в том числе и в ЮЗАО. Адреса, где они разместятся, станут известны чуть позже.

На сайте Мэра и Правительства Москвы уточняется, что в этом году главы крестьянских (фермерских) хозяйств впервые получат 20 процентов мест в группе товаров «овощи и фрукты». Кроме того, на каждой ярмарке отведут специальное торговое место для желающих реализовывать свой урожай пенсионеров или людей с ограниченными возможностями здоровья.

Торговые места предоставляются бесплатно. Фермеры, желающие принять участие в ярмарках выходного дня, смогут подать заявки на портале mos.ru с 09:00 2 апреля до 23:59 6 апреля. Также можно обратиться по этому вопросу за помощью в любой столичный офис «Мои документы».

«Заявки на участие могут подать физические и юридические лица, главы фермерских или личных подсобных хозяйств, люди, занимающиеся огородничеством и животноводством», — пояснили в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Результаты отбора станут известны 13 апреля. Всем, кто отправил заявки, придет извещение в личный кабинет.