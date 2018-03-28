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Парень, потерявший в пожаре в «Зимней вишне» сестру, рассказал о трагедии
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Парень, потерявший в пожаре в «Зимней вишне» сестру, рассказал о трагедии 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В списках погибших в страшном пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» числится целый класс. Восемь детей из небольшого поселка Трещевский Кемеровской области в воскресенье, 25 марта, приехали отпраздновать начало каникул и посмотреть премьеру мультфильма. Домой школьники, к несчастью, так и не вернулась.
Брат одной из девочек — Вероники Понушковой приехал из Кемеровской области в Москву. В эфире программы «Пусть говорят» он рассказал о случившемся. «Для них это была большая радость, из сельской школы все-таки приехали. Вместе с ними была учительница и несколько мам. Сначала пошли в боулинг, потом в кафе, затем отправились смотреть мультик. Двери были заблокированы, они звонили родителям, просили помочь, но никто ничего не мог сделать», — вспомнил молодой человек, едва сдерживая эмоций.
Вероника Понушкова вместе с одноклассницами оказалась заперта в одном из залов кинотеатра/Фото: кадр из передачи
На вопрос Дмитрия Борисова о том, кто сейчас находится с мамой девочки, герой передачи ответил, что пережить беду семье Вероники помогают родные и близкие. Тело девочки пока так и не было опознано. «Следственная группа говорит, что останки отправят в Москву. Через несколько недель мы должны узнать правду», — рассказал брат погибшей.
Отметим, что сегодня в Кемерове простились с 13 из 64 жертв. Погибшие были похоронены на разных кладбищах города. Расследование причин случившегося продолжается. По данному делу задержаны сразу несколько человек, в том числе арендатор и охранник «Зимней вишни», которых обвиняют в халатности.
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