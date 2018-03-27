В Саратове два района на сутки останутся без воды

Саратове Кировский и Ленинский районы на сутки останутся без воды. Как сообщили АиФ-Саратов коммунальщики, завтра, 28 марта в 7:00.напор будет снижен из-за ремонта магистрального трубопровода. «Саратовводоканал» отключит доступ к питьевому ресурсу дома Кировского и Ленинского района. Закончить работы и вернуть ресурс коммунальщики гарантировали к шести часам утра следующего дня. В зону обезвоживания попадут улицы: Плодородная, 1-й проезд Танкистов, Черниговская, Танкистов в домах №№ 99-213, а также поселок Мирный. Не будет временно воды в квадрате улиц Тархова — Романтиков — Перспективная — Топольчанская. Коммунальщики принесли жителям извинения за неудобства.