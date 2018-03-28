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31 марта 2018 года Московский авиационный институт организует День открытых дверей
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31 марта 2018 года Московский авиационный институт организует День открытых дверей 

Управа района Кунцево 20 минут назад
День открытых дверей 31 марта является заключительным масштабным профориентационным мероприятием МАИ в текущем учебном году. До этого университет уже провёл серию мероприятий для школьников с упором на различные тематические блоки: наука и технологии, работодатели и программы целевого приёма, современные образовательные программы. Цикл Дней открытых дверей в МАИ завершается мероприятием, посвящённым особенностям и процедурам приёма 2018 года.
На Дне открытых дверей МАИ представит актуальную информацию о направлениях подготовки, особенностях организации работы приёмной комиссии и возможностях удалённой подачи документов в университет, а также организует увлекательные и познавательные экскурсии на факультеты и лаборатории университета.
В рамках встречи со школьниками и их родителями о преимуществах учёбы в МАИ и о перспективах дальнейшей карьеры в высокотехнологичных отраслях расскажут успешные выпускники университета, а об особенностях поступления в университет — специалисты приёмной комиссии МАИ.
План проведения Дня открытых дверей 31 марта 2018 года
Наименование
Описание
Время
Место проведения
1  Выставка
Выставка мега направлений
10:00-10:45  Ул. Дубосековская, д.4а, стр. 1, Дворец культуры и техники МАИ  Выставка предприятий— партнеров
2  Официальная
часть
Панельная дискуссия с участием ректора МАИ М. А. Погосяна, ответственных секретарей приемных комиссий мега направлений.
Панельную дискуссию в зале предваряет демонстрация роликов о МАИ.
10:45-11:45  Ул. Дубосековская, д.4а, стр. 1, Дворец культуры и техники МАИ  3  Мероприятия
факультетов
МАИ  Интерактивные мероприятия в рамках экскурсий на факультеты:
— мастер-классы;
— творческие занятия;
— экскурсии по лабораториям.
12:00-14:00  Территория МАИ
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