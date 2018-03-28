31 марта 2018 года Московский авиационный институт организует День открытых дверей 

День открытых дверей 31 марта является заключительным масштабным профориентационным мероприятием МАИ в текущем учебном году. До этого университет уже провёл серию мероприятий для школьников с упором на различные тематические блоки: наука и технологии, работодатели и программы целевого приёма, современные образовательные программы. Цикл Дней открытых дверей в МАИ завершается мероприятием, посвящённым особенностям и процедурам приёма 2018 года.
На Дне открытых дверей МАИ представит актуальную информацию о направлениях подготовки, особенностях организации работы приёмной комиссии и возможностях удалённой подачи документов в университет, а также организует увлекательные и познавательные экскурсии на факультеты и лаборатории университета.
В рамках встречи со школьниками и их родителями о преимуществах учёбы в МАИ и о перспективах дальнейшей карьеры в высокотехнологичных отраслях расскажут успешные выпускники университета, а об особенностях поступления в университет — специалисты приёмной комиссии МАИ.
План проведения Дня открытых дверей 31 марта 2018 года
№
Наименование
Описание
Время
Место проведения
1 Выставка
Выставка мега направлений
10:00-10:45 Ул. Дубосековская, д.4а, стр. 1, Дворец культуры и техники МАИ Выставка предприятий— партнеров
2 Официальная
часть
Панельная дискуссия с участием ректора МАИ М. А. Погосяна, ответственных секретарей приемных комиссий мега направлений.
Панельную дискуссию в зале предваряет демонстрация роликов о МАИ.
10:45-11:45 Ул. Дубосековская, д.4а, стр. 1, Дворец культуры и техники МАИ 3 Мероприятия
факультетов
МАИ Интерактивные мероприятия в рамках экскурсий на факультеты:
— мастер-классы;
— творческие занятия;
— экскурсии по лабораториям.
12:00-14:00 Территория МАИ