31 марта 2018 года Московский авиационный институт организует День открытых дверей

День открытых дверей 31 марта является заключительным масштабным профориентационным мероприятием МАИ в текущем учебном году. До этого университет уже провёл серию мероприятий для школьников с упором на различные тематические блоки: наука и технологии, работодатели и программы целевого приёма, современные образовательные программы. Цикл Дней открытых дверей в МАИ завершается мероприятием, посвящённым особенностям и процедурам приёма 2018 года.

На Дне открытых дверей МАИ представит актуальную информацию о направлениях подготовки, особенностях организации работы приёмной комиссии и возможностях удалённой подачи документов в университет, а также организует увлекательные и познавательные экскурсии на факультеты и лаборатории университета.

В рамках встречи со школьниками и их родителями о преимуществах учёбы в МАИ и о перспективах дальнейшей карьеры в высокотехнологичных отраслях расскажут успешные выпускники университета, а об особенностях поступления в университет — специалисты приёмной комиссии МАИ.

План проведения Дня открытых дверей 31 марта 2018 года

№

Наименование

Описание

Время

Место проведения

1 Выставка

Выставка мега направлений

10:00-10:45 Ул. Дубосековская, д.4а, стр. 1, Дворец культуры и техники МАИ Выставка предприятий— партнеров

2 Официальная

часть

Панельная дискуссия с участием ректора МАИ М. А. Погосяна, ответственных секретарей приемных комиссий мега направлений.

Панельную дискуссию в зале предваряет демонстрация роликов о МАИ.

10:45-11:45 Ул. Дубосековская, д.4а, стр. 1, Дворец культуры и техники МАИ 3 Мероприятия

факультетов

МАИ Интерактивные мероприятия в рамках экскурсий на факультеты:

— мастер-классы;

— творческие занятия;

— экскурсии по лабораториям.

12:00-14:00 Территория МАИ