Убийственное равнодушие. Кто ответит за смерть молодой женщины

Страшная трагедия в центре Ростова никого не оставила равнодушным: под стволом обрушившегося дерева погибла молодая женщина.

В этом виновата разгулявшаяся стихия или халатность чиновников?

Научный подход не нужен

Дончане привыкли к штормовым предупреждениям и шквалистым ветрам. Хроника последнего времени — 28 марта прошлого года на улице Левобережной 20-метровый тополь угодил в кабину «КамАЗа» и убил двух мужчин.

Через два месяца на остановочный комплекс «Ул. Ленина, 101» упал тополь, пострадала женщина. 4 июля из-за сильного ветра обрушилось сразу 82 аварийных дерева. В 2018 году утром 9 марта на проезжую часть пр. Стачки недалеко от переходного моста рухнула акация, обошлось без человеческих жертв. Вечером 21 марта упавший старый тополь повредил балкон и перегородил вход в подъезд многоэтажки на ул. Туполева.

А 23 марта на ул. Пушкин­ской частичное обрушение дерева унесло жизнь ростовчанки, вышедшей в магазин. Дома молодую маму ждал двухлетний малыш…

В управлении благоустройства Кировского района сообщили, что дерево в ходе послед­ней проверки (ноябрь-декабрь прошлого года) не причислили к аварийным.

«Не всегда упавшее дерево имеет признаки аварийности, ствол может быть совершенно здоров, а корни гнилые, как это было при трагедии на ул. Левобережной. Для определения состояния корневой системы городу необходимо приобрести неинвазивные томографы, которые могут исследовать не только ствол, но и корень. В настоящее время у города имеются резистографы, но не во всех районах, и не все дендрологи умеют ими пользоваться», — говорит руководитель общественного движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.

По мнению ростовского эколога, помощ­ника секретаря Общественной палаты России Александра Водяника проблема гораздо серьёзнее:

«Главный постулат продвинутых мегаполисов: озеленение — это система, направленная на здоровье и безопасность людей. Дерево на ул. Пушкинской упало под действием южного ветра. Раньше он крайне редко преобладал в наших широтах (обычно восточное направление), сейчас ситуация стала меняться. В течение 50-60 лет деревья росли при другой розе ветров, а её нынешняя перемена будет сопровождаться обрушениями стволов и падением веток.

Для Ростова основа безопасности — это связь озеленения и климатологии. Геологический факультет ЮФУ может разработать такую систему озеленения, используя передовые программы, но вот результат их работы пока никому не нужен. Поэтому главный виновник трагедии — это осознанный отказ властей от современного управления городской инфраструктурой».

Ждём беды?

Пока « Аиф на Дону » разбирались в причинах трагедии на ул. Пушкинской, в редакцию позвонили жители дома № 59 по пер. Газетному:

«Вдоль тротуара (за СКАГСом) гнилые деревья, это видно невооружённым взглядом. Часть их уже падала на машины. Мы обращались в администрацию с просьбой вырубить деревья. Нам ответили чиновники: «Необходимо предоставить в администрацию Ленин­ского района протокол общего собрания жильцов дома о согласии проведения работ по сносу и обрезке зелёных насаждений».

Люди с возмущением спрашивают: «Кто будет обходить всех и собирать подписи? И в чём тогда заключается работа отдела благоустройства?» Неужели нужно ждать ещё одной трагедии, чтобы чиновники заметили аварийные деревья, чьи стволы жители сами подпёрли палками?

…А в это время на месте гибели ростовчанки цветы и табличка «Твой город тебя убьёт».

Комментарий

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователем проведён осмотр места происшествия, установлены очевидцы произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской и дендрологической экспертиз.

В ходе расследования уголовного дела следствием будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка должностным лицам органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит организация и выполнение работ по уходу за зелёными насаждениями, обрезка зелёных насаждений, их обследование, формирование планов ликвидации сухих и аварийных деревьев».