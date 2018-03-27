Убийственное равнодушие. Кто ответит за смерть молодой женщины 

Страшная трагедия в центре Ростова никого не оставила равнодушным: под стволом обрушившегося дерева погибла молодая женщина.
В этом виновата разгулявшаяся стихия или халатность чиновников?
Научный подход не нужен
Дончане привыкли к штормовым предупреждениям и шквалистым ветрам. Хроника последнего времени — 28 марта прошлого года на улице Левобережной 20-метровый тополь угодил в кабину «КамАЗа» и убил двух мужчин.
Через два месяца на остановочный комплекс «Ул. Ленина, 101» упал тополь, пострадала женщина. 4 июля из-за сильного ветра обрушилось сразу 82 аварийных дерева. В 2018 году утром 9 марта на проезжую часть пр. Стачки недалеко от переходного моста рухнула акация, обошлось без человеческих жертв. Вечером 21 марта упавший старый тополь повредил балкон и перегородил вход в подъезд многоэтажки на ул. Туполева.
А 23 марта на ул. Пушкинской частичное обрушение дерева унесло жизнь ростовчанки, вышедшей в магазин. Дома молодую маму ждал двухлетний малыш…
В управлении благоустройства Кировского района сообщили, что дерево в ходе последней проверки (ноябрь-декабрь прошлого года) не причислили к аварийным.
«Не всегда упавшее дерево имеет признаки аварийности, ствол может быть совершенно здоров, а корни гнилые, как это было при трагедии на ул. Левобережной. Для определения состояния корневой системы городу необходимо приобрести неинвазивные томографы, которые могут исследовать не только ствол, но и корень. В настоящее время у города имеются резистографы, но не во всех районах, и не все дендрологи умеют ими пользоваться», — говорит руководитель общественного движения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.
По мнению ростовского эколога, помощника секретаря Общественной палаты России Александра Водяника проблема гораздо серьёзнее:
«Главный постулат продвинутых мегаполисов: озеленение — это система, направленная на здоровье и безопасность людей. Дерево на ул. Пушкинской упало под действием южного ветра. Раньше он крайне редко преобладал в наших широтах (обычно восточное направление), сейчас ситуация стала меняться. В течение 50-60 лет деревья росли при другой розе ветров, а её нынешняя перемена будет сопровождаться обрушениями стволов и падением веток.
Для Ростова основа безопасности — это связь озеленения и климатологии. Геологический факультет ЮФУ может разработать такую систему озеленения, используя передовые программы, но вот результат их работы пока никому не нужен. Поэтому главный виновник трагедии — это осознанный отказ властей от современного управления городской инфраструктурой».
Ждём беды?
Пока «Аиф на Дону» разбирались в причинах трагедии на ул. Пушкинской, в редакцию позвонили жители дома № 59 по пер. Газетному:
«Вдоль тротуара (за СКАГСом) гнилые деревья, это видно невооружённым взглядом. Часть их уже падала на машины. Мы обращались в администрацию с просьбой вырубить деревья. Нам ответили чиновники: «Необходимо предоставить в администрацию Ленинского района протокол общего собрания жильцов дома о согласии проведения работ по сносу и обрезке зелёных насаждений».
Люди с возмущением спрашивают: «Кто будет обходить всех и собирать подписи? И в чём тогда заключается работа отдела благоустройства?» Неужели нужно ждать ещё одной трагедии, чтобы чиновники заметили аварийные деревья, чьи стволы жители сами подпёрли палками?
…А в это время на месте гибели ростовчанки цветы и табличка «Твой город тебя убьёт».
Комментарий
Старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области Галина Гагалаева:
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователем проведён осмотр места происшествия, установлены очевидцы произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской и дендрологической экспертиз.
В ходе расследования уголовного дела следствием будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка должностным лицам органов местного самоуправления, в чьи обязанности входит организация и выполнение работ по уходу за зелёными насаждениями, обрезка зелёных насаждений, их обследование, формирование планов ликвидации сухих и аварийных деревьев».