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Все это должно делаться с полной ответственностью: Васильев дал распоряжение о проверке безопасности в зданиях
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Все это должно делаться с полной ответственностью: Васильев дал распоряжение о проверке безопасности в зданиях 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Все это должно делаться с полной ответственностью: Васильев дал распоряжение о проверке безопасности в зданияхВрио главы Республики Дагестан Владимир Васильев дал распоряжение о проведении проверок всех зданий культурно-массового пребывания людей.
«В республике 53 торгово-развлекательных комплекса, из них с детскими зонами — 26, три — с кинотеатрами. Мы включили в план проверки не только эти учреждения, но и крупные торговые центры и магазины», — сообщил глава.
Владимир Васильев отметил, что нужно регулярно проводить проверки в зонах массового пребывания и выявить халатность работников.
«Это одна из самых серьезных опасностей по катастрофическим последствиям, которые продемонстрировала трагедия в Кемерово. Мы обязаны сделать выводы. Как у нас все устроено, вы знаете лучше меня. Нам этим придется заниматься постоянно, чтобы избежать угрозы пожаров. Мы не можем сейчас перестроить город и проверить сейсмоустойчивость всех зданий, пока не можем. Но проверить места массового пребывания людей на противопожарную безопасность мы обязаны. И тогда мы сразу увидим тех людей, которые действуют ненадлежащим образом, выдавая разрешения в нарушение требований безопасности. Эти требования мы должны прочертить «красной линией», за которую нельзя выходить», — поделился Васильев.
В ходе разговора руководитель Роспотребнадзора Элеонора Омариева проявила инициативу, предложив подключить к проверке специалистов Роспотребнадзора.
Врио Главы Дагестана также подчеркнул, что: «все это должно делаться с полной ответственностью не только перед людьми, но и перед бизнесом, понимая, что все вопросы, которые мы хотим решить в интересах дагестанцев, мы сможем решить только при том, что поступления в бюджет будут увеличиваться. Поэтому мы очень бережно должны относиться к каждому, кто работает».
С сегодняшнего дня будут проводиться проверки на территории развлекательных площадок.
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