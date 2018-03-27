Японцы заинтересовались российским опытом переработки мусора

России новая система обращения с ТБО только формируется, работать в ней будут региональные операторы, координирующие эту деятельность в своей области, республике или крае. Структура подразумевает создание экотехнопарков регионального и федерального уровня.

Пример Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей и Калмыкии показывает, что в течение всего двух лет можно выйти на 60-процентную долю утилизации и обезвреживания ТБО. В перечисленных субъектах ЮФО возводят или уже эксплуатируют региональные экотехнопарки, в состав которых входят полигоны, сортировочные комплексы, установки, позволяющие утилизировать и обеззараживать отходы. Затем вторсырье будут отправлять в федеральный парк, который пока находится на стадии проектирования.

Японцы приехали в Волгоград не столько учиться, сколько продвигать свои технологии в сфере переработки. В общественной организации «Опора России» подтвердили, что их специалисты ведут мониторинг и анализируют практический опыт зарубежья для определения оптимальных технических решений. Заинтересуется ли российский бизнес наработками Страны восходящего солнца, станет ясно позднее.

— При формировании новой системы обращения с ТБО нужно уходить от создания обременительных концессий, которые зачастую завязаны на бюджетной поддержке и не мотивируют предпринимателей развиваться технологически, — считает председатель комитета «Опоры России» по реформированию отрасли обращения с отходами Полина Вергун. — Необходимо стимулировать бизнес применять более эффективные технологии, возможно, привлекая для этого лизинговые схемы.

По ее мнению, переход на новую схему обращения с отходами возможен и без бюджетного финансирования. Для этого нужно привлекать в регионы компании, которые могут выступить в качестве основного инвестора при создании экотехнопарка. Однако без участия местного малого бизнеса здесь не обойтись.

В комитете природных ресурсов Волгоградской области сообщили, что регион готов к переходу на новую систему обращения с коммунальными отходами. Однако как скоро это произойдет, зависит от муниципалитетов. Главам районов надо наладить первичную систему сбора в каждом населенном пункте: от контейнера до площадки временного накопления, мусоросортировочной станции и лицензированного полигона.

В Волгограде и других крупных городах области большая часть мусора уже вывозится на лицензированные полигоны. Но в других районах все не так радужно. Впрочем, если брать региональную статистику, то более трети отходов вывозится на легальные площадки. До ста процентов этот показатель хотят довести к началу следующего года. Для начала надо закрыть старые свалки, использующиеся десятилетиями. Такая обязанность возлагается на владельцев захламленных участков.

Как у соседей