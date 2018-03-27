Ещё
Японцы заинтересовались российским опытом переработки мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тулеев попросил прощения у Путина
Тулеев попросил прощения у Путина

Японцы заинтересовались российским опытом переработки мусора 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В России новая система обращения с ТБО только формируется, работать в ней будут региональные операторы, координирующие эту деятельность в своей области, республике или крае. Структура подразумевает создание экотехнопарков регионального и федерального уровня.
Пример Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей и Калмыкии показывает, что в течение всего двух лет можно выйти на 60-процентную долю утилизации и обезвреживания ТБО. В перечисленных субъектах ЮФО возводят или уже эксплуатируют региональные экотехнопарки, в состав которых входят полигоны, сортировочные комплексы, установки, позволяющие утилизировать и обеззараживать отходы. Затем вторсырье будут отправлять в федеральный парк, который пока находится на стадии проектирования.
Японцы приехали в Волгоград не столько учиться, сколько продвигать свои технологии в сфере переработки. В общественной организации «Опора России» подтвердили, что их специалисты ведут мониторинг и анализируют практический опыт зарубежья для определения оптимальных технических решений. Заинтересуется ли российский бизнес наработками Страны восходящего солнца, станет ясно позднее.
— При формировании новой системы обращения с ТБО нужно уходить от создания обременительных концессий, которые зачастую завязаны на бюджетной поддержке и не мотивируют предпринимателей развиваться технологически, — считает председатель комитета «Опоры России» по реформированию отрасли обращения с отходами Полина Вергун. — Необходимо стимулировать бизнес применять более эффективные технологии, возможно, привлекая для этого лизинговые схемы.
По ее мнению, переход на новую схему обращения с отходами возможен и без бюджетного финансирования. Для этого нужно привлекать в регионы компании, которые могут выступить в качестве основного инвестора при создании экотехнопарка. Однако без участия местного малого бизнеса здесь не обойтись.
В комитете природных ресурсов Волгоградской области сообщили, что регион готов к переходу на новую систему обращения с коммунальными отходами. Однако как скоро это произойдет, зависит от муниципалитетов. Главам районов надо наладить первичную систему сбора в каждом населенном пункте: от контейнера до площадки временного накопления, мусоросортировочной станции и лицензированного полигона.
В Волгограде и других крупных городах области большая часть мусора уже вывозится на лицензированные полигоны. Но в других районах все не так радужно. Впрочем, если брать региональную статистику, то более трети отходов вывозится на легальные площадки. До ста процентов этот показатель хотят довести к началу следующего года. Для начала надо закрыть старые свалки, использующиеся десятилетиями. Такая обязанность возлагается на владельцев захламленных участков.
Как у соседей
Ростовская область на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами перейдет с 1 января 2019 года. Об этом заявил министр ЖКХ региона Андрей Майер. В рамках новой системы появится восемь межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов. Уже выбрано пять региональных операторов, которые будут работать в связке с ними. До первого мая выберут еще трех. Именно региональные операторы, когда заработает новая система, должны будут следить за появлением несанкционированных свалок и требовать от собственника земли их устранения. В случае отказа региональный оператор ликвидирует свалку самостоятельно, а собственник земли должен будет возместить затраченную на уборку сумму. Сейчас же на Дону разрабатывается региональная программа, которая позволит привлечь средства федерального бюджета для ликвидации уже имеющихся несанкционированных свалок.
Российская Газета: последние новости
Как школьник "прокачал" нейросеть и сделал шаг к Нобелю Моногорода ЦФО получили особый статус Красноярские власти показали потенциал региона немецкому бизнесу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева197
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову76
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии397
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово424
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной48
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
01:02
Украина провела бесполезную модернизацию «Урагана»
Оружие Армия
01:00
Ярмольник отреагировал на включение в базу «Миротворца»
Шоу-бизнес
22:04
Путин: налоговые каникулы не касаются безопасности
Политика
00:42
Бородина прокомментировала ссору с Жужей
Шоу-бизнес
00:07
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение