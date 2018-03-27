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Начальника главного управления по государственному надзору Удмуртии включили в структуру правительства
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Начальника главного управления по государственному надзору Удмуртии включили в структуру правительства 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Руководителя трех объединенных инспекций в Удмуртии включили в структуру регионального правительства. Соответствующие поправки в закон о республиканском правительстве внесли на сессии Госсовета во вторник, 27 марта.
Напомним, что в октябре 2017 года была представлена новая структура органов исполнительной власти Удмуртии. В декабре в республике появилось новое главное управление по государственному надзору. Оно объединило в себе Инспекцию государственного строительного надзора при Минстрое, Государственную жилищную инспекцию при Минстрое и инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Минсельхозе.
Поддержанным депутатами законопроектом начальник ГУ по госнадзору включается в структуру правительства Удмуртской Республики, а на лицо, замещающее должность, распространяются ограничения и обязанности, аналогичные другим членам кабинета министров.
Отметим, что с 11 января 2018 года и.о. начальника управления является Евгений Поздеев. Ранее он занимал пост государственного инспектора отдела по надзору в области строительства, первого заместителя начальника Инспекции по Госстройнадзору. До этого работал в Алуште, Ижевске, Москве и Глазове.
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