Начальника главного управления по государственному надзору Удмуртии включили в структуру правительства

Ижевск. Удмуртия . Руководителя трех объединенных инспекций в Удмуртии включили в структуру регионального правительства. Соответствующие поправки в закон о республиканском правительстве внесли на сессии Госсовета во вторник, 27 марта.

Напомним, что в октябре 2017 года была представлена новая структура органов исполнительной власти Удмуртии. В декабре в республике появилось новое главное управление по государственному надзору. Оно объединило в себе Инспекцию государственного строительного надзора при Минстрое , Государственную жилищную инспекцию при Минстрое и инспекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Минсельхозе

Поддержанным депутатами законопроектом начальник ГУ по госнадзору включается в структуру правительства Удмуртской Республики, а на лицо, замещающее должность, распространяются ограничения и обязанности, аналогичные другим членам кабинета министров.