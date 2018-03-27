В Краснодаре заведующая детсадом оформила на работу «мертвых душ»

Бывшую заведующую одним из детских садов города подозревают в мошенничестве, с использованием своего служебного положения и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, женщина издала подложное распоряжение о приеме на должность повара человека, фактически не исполнявшего свои обязанности. Затем она систематически вносила в табеля учета рабочего времени недостоверные сведения на основании чего ему начислялась заработная плата. А деньги получала сама. Также она вносила ложные сведения в табеля о работе еще трех лиц, которые не являлись работниками учреждения, и присваивала начисляемую им заработную плату. На должности воспитателя и помощника воспитателя бывшая заведующая трудоустроила своих близких родственников. В результате она необоснованно завладела денежными средствами на сумму свыше 460 тысяч рублей.