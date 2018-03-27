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В Краснодаре заведующая детсадом оформила на работу «мертвых душ»
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В Краснодаре заведующая детсадом оформила на работу «мертвых душ» 

АиФ — Юг 39 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Бывшую заведующую одним из детских садов города подозревают в мошенничестве, с использованием своего служебного положения и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.
По версии следствия, женщина издала подложное распоряжение о приеме на должность повара человека, фактически не исполнявшего свои обязанности. Затем она систематически вносила в табеля учета рабочего времени недостоверные сведения на основании чего ему начислялась заработная плата. А деньги получала сама. Также она вносила ложные сведения в табеля о работе еще трех лиц, которые не являлись работниками учреждения, и присваивала начисляемую им заработную плату. На должности воспитателя и помощника воспитателя бывшая заведующая трудоустроила своих близких родственников. В результате она необоснованно завладела денежными средствами на сумму свыше 460 тысяч рублей.
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