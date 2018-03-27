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Главгосэкспертиза одобрила проект защитной дамбы в Хабаровске
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Главгосэкспертиза одобрила проект защитной дамбы в Хабаровске 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Положительное заключение по проекту строительства дамбы в Хабаровске выдала Главгосэкспертиза. Это сооружение призвано защитить от затопления территорию Южного округа города.
После масштабного и разрушительного наводнения на Амуре в 2013 году в Хабаровском крае признали необходимым строительство нескольких дамб. Та, о которой идет сейчас речь, расположится на правом берегу протоки Амурская, между Дендрарием и Союзной улицей, она протянется от пляжа «Дельфин» до конца косы Амурского затона. Многоуровневое сооружение будет покрыто бетонными плитами и снабжено лестницами и автомобильными проездами для спецтехники. После завершения работ благоустроенная дамба станет и полноценной набережной.
Как рассказали «РГ» в Главгосэкспертизе, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация «соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки». Также было выдано положительное заключение по итогам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объекта.
Всего в Хабаровском крае предполагается возвести 14 дамб и других защитных сооружений — в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Комсомольском и Нанайском районах. На их строительство необходимо около 20 миллиардов рублей.
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