Ещё
В Подмосковье проведут аудит МУПов с выручкой в 100 млн рублей в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье проведут аудит МУПов с выручкой в 100 млн рублей в 2018 году 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вопрос оптимизации деятельности унитарных предприятий — ГУПов и МУПов обсудил сегодня с правительством Московской области губернатор Андрей Воробьев, сообщил телеканал «360».
В 2017 году в Московской области было сокращено 177 муниципальных унитарных предприятий. На конец прошлого года в области значилось 517 таких организаций. При этом аудиторами было выявлено ухудшение финансовых показателей МУПов с выручкой в 100 миллионов рублей. На сегодняшний день, из них порядка 80% работает в сфере
жилищно-коммунального
хозяйства. В числе претензий: рост банкротств, потеря или преднамеренный вывод имущества, отсутствие прозрачных закупок. Вследствие чего в текущем году будет проведен плановый аудит МУПов-«стомиллионников».
Мы последовательно ведем эту работу, на первом этапе серьезно реформировали эту сферу. Уменьшили число унитарных предприятий, чтобы бюджетные ресурсы не отвлекались на те секторы рынка, где более эффективен бизнес. А там, где контроль было целесообразно сохранить, провели акционирование — перевели в более эффективную правовую форму
— Андрей Воробьев.
В 2017 году было проведено акционирование ГУП Мособлгаз. Также до декабря 2018 года будет продолжено акционирование ГУП «Коммунальные системы». В прошлом году было сокращено 35 ГУПов, в настоящий момент в Подмосковье их осталось — 32.
По словам губернатора, задача этого года — сделать более эффективными оставшиеся муниципальные унитарные предприятия (МУПы), так как наибольшее число таких МУПов сосредоточено в сфере
Поэтому я рассчитываю на объективный анализ деятельности таких предприятий — по качеству услуг, по тому, насколько они эффективно действуют, прозрачны ли у них закупки. Все МУПы по этим позициям должны быть проверены, должны быть понятны и прозрачны
— Андрей Воробьев.
360tv.ru: последние новости
Делегация Израиля примет участие в ПМЭФ‐2018 Очищать фильтрат будут на полигоне “Ядрово” Дмитрий Песков прокомментировал обвинения Великобритании по делу Сергея Скрипаля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева178
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову64
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии401
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово423
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной48
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
01:00
Ярмольник отреагировал на включение в базу «Миротворца»
Шоу-бизнес
22:04
Путин: налоговые каникулы не касаются безопасности
Политика
00:42
Бородина прокомментировала ссору с Жужей
Шоу-бизнес
00:07
«Вся страна скорбит, а Боня селфи с розами снимает»
Шоу-бизнес
02:19
Бывшую жену обвинили в похищении Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение