В Подмосковье проведут аудит МУПов с выручкой в 100 млн рублей в 2018 году

В 2017 году в Московской области было сокращено 177 муниципальных унитарных предприятий. На конец прошлого года в области значилось 517 таких организаций. При этом аудиторами было выявлено ухудшение финансовых показателей МУПов с выручкой в 100 миллионов рублей. На сегодняшний день, из них порядка 80% работает в сфере

жилищно-коммунального

хозяйства. В числе претензий: рост банкротств, потеря или преднамеренный вывод имущества, отсутствие прозрачных закупок. Вследствие чего в текущем году будет проведен плановый аудит МУПов-«стомиллионников».

Мы последовательно ведем эту работу, на первом этапе серьезно реформировали эту сферу. Уменьшили число унитарных предприятий, чтобы бюджетные ресурсы не отвлекались на те секторы рынка, где более эффективен бизнес. А там, где контроль было целесообразно сохранить, провели акционирование — перевели в более эффективную правовую форму

— Андрей Воробьев.

В 2017 году было проведено акционирование ГУП Мособлгаз. Также до декабря 2018 года будет продолжено акционирование ГУП «Коммунальные системы». В прошлом году было сокращено 35 ГУПов, в настоящий момент в Подмосковье их осталось — 32.

По словам губернатора, задача этого года — сделать более эффективными оставшиеся муниципальные унитарные предприятия (МУПы), так как наибольшее число таких МУПов сосредоточено в сфере

Поэтому я рассчитываю на объективный анализ деятельности таких предприятий — по качеству услуг, по тому, насколько они эффективно действуют, прозрачны ли у них закупки. Все МУПы по этим позициям должны быть проверены, должны быть понятны и прозрачны

— Андрей Воробьев.