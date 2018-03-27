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Законопроект об изменениях в положение о мерах соцподдержки сельских специалистов проходит процедуру согласования
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Законопроект об изменениях в положение о мерах соцподдержки сельских специалистов проходит процедуру согласования 

Псковская губерния 1 час назад
Первый замгубернатора Псковской области Вера Емельянова ответила на повторное обращение Псковского областного совета профсоюзов по поводу изменений в постановление «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности», об этом сообщает пресс-служба облсовпрофа. Обращение касалось требований профсоюзов внести изменения в документы, закрепляющие право на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области, в полном объеме вне зависимости от ставки расчета зарплаты. Сейчас работающие на полставки сельские специалисты получают компенсацию в размере 550 рублей, при 0,75 ставки — 825 рублей, но при нагрузках более одной ставки не более 1 100 рублей. Отвечая на повторное обращение профсоюзной стороны, Емельянова указала, что проект постановления прошел экспертизу в прокуратуре Псковской области и сейчас проходит процедуру согласования в администрации Псковской области. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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