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Руководство «Черноморнефтегаза» подало в отставку
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Руководство «Черноморнефтегаза» подало в отставку 

Говорит Москва 1 час назад
Он пояснил, что в Крыму проводится проверка по факту несоблюдения сроков сдачи газопровода Керчь—Симферополь—Севастополь. Выполнение работ было поручено подрядчику «Самара Спецмонтаж». Результаты проверки министр пообещал обнародовать позднее.
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