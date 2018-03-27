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Руководство «Черноморнефтегаза» подало в отставку
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Руководство «Черноморнефтегаза» подало в отставку
Говорит Москва
1 час назад
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Он пояснил, что в
Крыму
проводится проверка по факту несоблюдения сроков сдачи газопровода Керчь—Симферополь—Севастополь. Выполнение работ было поручено подрядчику «
Самара
Спецмонтаж». Результаты проверки министр пообещал обнародовать позднее.
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