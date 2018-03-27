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На выезде из Пензы обустроят остановку специально для дачников
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На выезде из Пензы обустроят остановку специально для дачников 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Остановочный павильон для пассажиров автобусов, следующих по дачным маршрутам, планируется оборудовать на выезде из микрорайона Арбеково. С таким предложением выступил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В преддверии дачного сезона глава региона поручил привести в порядок дороги к садоводческим товариществам и дачным кооперативам, а также обустроить автобусные остановки.
«Нужно брать на контроль не только состояние дачных автобусов и график перевозок, но и состояние дорог», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-центр регионального правительства.
Губернатор также обратил особое внимание на проблему обустройства остановочных павильонов.
«Самая проблемная остановка — в Дальнем Арбекове, перед федеральной трассой М-5, там очень много народа всегда собирается. Я предлагаю сделать там остановочный павильон специально для дачников. Большой заездной карман там уже есть, ресурс изыщем, чтобы обустроить остановку», — резюмировал глава региона.
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