Ещё
В ярославском зоопарке вылупились птенцы с мордочками в форме сердец
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ярославском зоопарке вылупились птенцы с мордочками в форме сердец 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославском зоопарке пополнение в семействе сов. Месяц назад на свет появились три маленькие сипухи. Прелесть во внешнем виде этих птиц в том, что их мордочки имеют форму сердца.
— Эти совы получили своё русское название «сипухи» благодаря своему особенному, сиплому и дребезжащему крику, — рассказали в зоопарке. — Сипухи — хищники, совята буквально с первых дней начинают питаться мясом.
Эти совы встречаются практически на всех континентах, за исключением Антарктиды. В России они в основном представлены в Калининградской области.
Недавно в зоопарке родился редкий малыш — совершенно белый дикобраз.
76.ru: последние новости
Ярославская супермодель с обложки Vogue требует устроить национальный траур по погибшим в Кемерово Я сам лазал — там гниль: глава района выехал в дом, где радиомеханик провалился сквозь потолок В Ярославской области нашли мёртвым директора по персоналу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД30
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»388
Тулеев попросил прощения у Путина420
Трамп начал терять уважение Путина233
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову202
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение