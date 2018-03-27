В ярославском зоопарке вылупились птенцы с мордочками в форме сердец

В Ярославском зоопарке пополнение в семействе сов. Месяц назад на свет появились три маленькие сипухи. Прелесть во внешнем виде этих птиц в том, что их мордочки имеют форму сердца.

— Эти совы получили своё русское название «сипухи» благодаря своему особенному, сиплому и дребезжащему крику, — рассказали в зоопарке. — Сипухи — хищники, совята буквально с первых дней начинают питаться мясом.

Эти совы встречаются практически на всех континентах, за исключением Антарктиды. В России они в основном представлены в Калининградской области

Недавно в зоопарке родился редкий малыш — совершенно белый дикобраз.