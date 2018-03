В заставке нового сезона «Кремниевой долины» мелькнул «русский Facebook»

Во время заставки, где показывают логотипы технологических компаний Кремниевой долины, надпись Facebook на мгновение сменяется на бессмысленный набор кириллических символов («ГДÇЭБФФЖ»). Похоже, что таким образом создатели сериала намекнули на заявления о возможном вмешательстве «русских хакеров» в президентские выборы США с помощью Facebook.

During the Silicon Valley opening credits, the Facebook logo flipped from English to Russian. First-rate burn by one of the best series on TV. pic.twitter.com/zvh9ZPd3td

— Adam Best (@adamcbest) 26 марта 2018 г.

Выход нового сезона шоу совпал по времени с новым скандалом, связанным с массовой утечкой данных пользователей Facebook. Возможно, в следующем сезоне зрители увидят отсылки и к этим событиям.

Создатели сериала не в первый раз делают отсылки к тому, что происходит в технологическом мире. В заставке к прошлому сезону появилась биотехнологическая компания Theranos, к зданию которой едут автомобили ФБР — так создатели сериала намекнули на проблемы с законом, которые существуют у компании вот уже несколько лет (ее обвиняют в подделке результатов лабораторных испытаний и фальсификации финансовых отчетов). Кроме того, там мелькнули новая версия дрона от Amazon Prime Air, который нес кусочек пиццы, а также беспилотный автомобиль Waymo от Alphabet.

