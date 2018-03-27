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В заставке нового сезона «Кремниевой долины» мелькнул «русский Facebook»
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В заставке нового сезона «Кремниевой долины» мелькнул «русский Facebook» 

RB.ru 1 час назад
Фото: RB.ru
Во время заставки, где показывают логотипы технологических компаний Кремниевой долины, надпись Facebook на мгновение сменяется на бессмысленный набор кириллических символов («ГДÇЭБФФЖ»). Похоже, что таким образом создатели сериала намекнули на заявления о возможном вмешательстве «русских хакеров» в президентские выборы США с помощью Facebook.
During the Silicon Valley opening credits, the Facebook logo flipped from English to Russian. First-rate burn by one of the best series on TV. pic.twitter.com/zvh9ZPd3td
— Adam Best (@adamcbest) 26 марта 2018 г.
Выход нового сезона шоу совпал по времени с новым скандалом, связанным с массовой утечкой данных пользователей Facebook. Возможно, в следующем сезоне зрители увидят отсылки и к этим событиям.
Создатели сериала не в первый раз делают отсылки к тому, что происходит в технологическом мире. В заставке к прошлому сезону появилась биотехнологическая компания Theranos, к зданию которой едут автомобили ФБР — так создатели сериала намекнули на проблемы с законом, которые существуют у компании вот уже несколько лет (ее обвиняют в подделке результатов лабораторных испытаний и фальсификации финансовых отчетов). Кроме того, там мелькнули новая версия дрона от Amazon Prime Air, который нес кусочек пиццы, а также беспилотный автомобиль Waymo от Alphabet.
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